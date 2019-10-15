Кировские бодибилдеры завоевали три медали на чемпионате России.

На соревнованиях в Перми нашу область представляли 11 атлетов, в том числе девушки, выступавшие в категориях «Фитнес-бикини» и «Фитнес-модель».Однако успеха кировчане добились в категории «Мастера».Так, Рудольф Хабибуллин стал абсолютным победителем среди спортсменов в возрасте 50-59 лет, а Максим Пестов показал третий результат в возрасте 40-49 лет.Кроме того, Максим занял третье место в классическом бодибилдинге в весовой категории до 80 килограммов.Ещё два кировских атлета по итогам выступления оказались в первой пятёрке, что также можно считать значимым результатом: Михаил Кувик – среди мастеров 40-49 лет, Никита Кривошеин – в классическом бодибилдинге до 85 килограммов.