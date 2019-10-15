Кировские гиревики добились крупного успеха на престижных стартах.

В Чебоксарах прошли всероссийские соревнования на призы республиканской газеты «Хыпар».Борьбу за награды вели более 200 атлетов из 14 регионов.Представлявшие Кировскую область воспитанники спортивной школы «Юность» завоевали 14 медалей, в том числе 7 золотых.Так, Егор Дёмышев одержал победу сразу в двух видах - двоеборье и толчке гири по длинному циклу. Причём, выступая в двоеборье, в рывке он показал результат выше рекорда мира - 215 подъёмов гири массой 32 килограмма.Золотые медали также у Елены Матвеевой, Андрея Новосёлова, Андрея Синцова, Вячеслава Елькина и Егора Вахонина.В командном первенстве кировчане заняли второе место, уступив только хозяевам помоста, но обойдя соперников из Санкт-Петербурга.