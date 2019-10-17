«Олимпия» провела первый из трёх выездных матчей с глазовским «Прогрессом».

Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3-1.Автором единственной шайбы в ворота глазовчан в начале второй 20-минутки стал Александр Лаптев.На тот момент «Олимпия» уже проигрывала 0-1. Однако закрепить успех не удалось.В конце второго периода «Прогресс» вновь вышел вперёд – 2-1, а в третьем забросил ещё одну шайбу – 3-1.23 октября соперники проведут вторую встречу. Начало матча в 17.30 по московскому времени.Следить за ходом игры можно на официальном сайте НМХЛ.