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«Олимпия» провела первый из трёх выездных матчей с глазовским «Прогрессом».

«Олимпия» провела первый из трёх выездных матчей с глазовским «Прогрессом».

Вчера, 09:31
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«Олимпия» провела первый из трёх выездных матчей с глазовским «Прогрессом».
 Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3-1.

Автором единственной шайбы в ворота глазовчан в начале второй 20-минутки стал Александр Лаптев.

На тот момент «Олимпия» уже проигрывала 0-1. Однако закрепить успех не удалось.

В конце второго периода «Прогресс» вновь вышел вперёд – 2-1, а в третьем забросил ещё одну шайбу – 3-1.

23 октября соперники проведут вторую встречу. Начало матча в 17.30 по московскому времени.

Следить за ходом игры можно на официальном сайте НМХЛ.

Фоторепортаж пресс-службы МХК «Прогресс».

 

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