«Родина» продолжает тренироваться в Кирове.

Планируемый ранее выездной сбор переносится.В Нижнем Новгороде из-за тёплой погоды залить искусственный лёд пока не удаётся.В Ульяновске ледовая арена загружена под завязку, и найти время ещё для одной команды пока нет возможности. Однако перед стартом чемпионата «Родина» всё же проведёт выездные товарищеские матчи с одной из команд суперлиги.На этой неделе команда тренируется на льду «Союза». Кроме того, хоккеисты занимаются на велотренажёрах в одном из частных залов. Что касается стадиона «Родина», то заливка льда на нём откладывается. Ремонт компрессорного оборудования ещё не завершён.Ожидается, что в Киров его привезут только на следующей неделе. Ещё несколько дней уйдёт на отладку системы и саму заливку.