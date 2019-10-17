Прямой эфир
18 окт 11:12 В Белохолуницком районе при загадочных обстоятельствах пропал охотник 18 окт 11:02 В Кирове убрали автоматы по продаже снюсов 17 окт 11:20 Дело о сбитом мальчике в Уржумском районе под личный контроль взял глава Следственного Комитета России 17 окт 11:23 Губернатор Игорь Васильев с рабочим визитом побывал в Шабалинском районе 17 окт 18:06 День рождения кировской телевышки 17 окт 15:19 Кировские кинологи в поиске нового друга для служебной собаки 17 окт 11:36 Ученики 26-й школы увидели "Красную шапочку" вятского колледжа культуры 18 окт 19:35 ГТРК Вятка с рабочим визитом посетил губернатор Кировской области Игорь Васильев 18 окт 17:43 В библиотеке Герцена состоялся инклюзивный бал "Времена года" 17 окт 11:30 Время переобуваться или как не стать участником Дня жестянщика
9°C
$
63,8
70,96
23 октября 14:45
23 окт 11:09 Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга" 23 окт 11:08 Пешеходный мост через реку Хлыновку становится опаснее с каждым днем 23 окт 11:06 Из-за плохой дороги юные жители деревни Дряхловщины остались без школьного автобуса 22 окт 17:51 В Кирове прошел Кубок области по плаванию среди ветеранов 22 окт 17:48 В Кирове и области началась подготовка спецтехники к работе в зимний период 22 окт 17:40 Вопрос о судьбе хоккейной коробки у школы № 51 решали депутаты кировской гордумы 22 окт 15:18 В Советске возрождают старинное ремесло кукарского кружевоплетения 22 окт 12:02 В Кирове завершились Свято-Трифоновские образовательные чтения 22 окт 12:00 Отопительный сезон в Кировской области проходит в штатном режиме 22 окт 11:58 Проблема безопасных пешеходных переходов в Кирове остается по-прежнему актуальной
Вопрос о судьбе хоккейной коробки у школы № 51 решали депутаты кировской гордумы

Вопрос о судьбе хоккейной коробки у школы № 51 решали депутаты кировской гордумы

Вчера, 17:40
278
Иван Швецов
Вопрос о судьбе хоккейной коробки у школы № 51 решали депутаты кировской гордумы

Обгоняя время, обходя бюрократические формальности. Депутаты кировской городской думы на днях решали судьбу хоккейной коробки рядом со школой № 51 по улице Воровского.  Перед заседанием постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям, наша съемочная группа решила посмотреть, в каком состоянии находится спортивное сооружение. То, что увидели, произвело сильное впечатление.

ИВАН ШВЕЦОВ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Парадокс ситуации в том, что вопрос о сносе хоккейной коробки еще только будет рассматриваться сегодня на заседании комиссии по имущественным и земельным отношениям, а по факту эта хоккейная коробка уже снесена».

Чудеса, да и только!  Единственное, что напоминает сейчас о том, что коробка некогда тут была -  снимки   со спутника в интернет-картах, да воспоминания местных жителей.

В повестке заседания комиссии по имуществу и земельным отношениям кировской городской думы, вопрос о судьбе хоккейной коробки был пятым по счету. "О даче согласия на снос, списание и исключение из реестра имущества муниципального образования хоккейной коробки по адресу ул. Воровского, 74."  Но зачем спрашивать депутатов о том, что уже было решено за них и до них?

ГАЛИНА ФИЛИППОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА ДЕПАРТАМЕНТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ Г. КИРОВА:
- Коробка находится на территории школы, там будет школа и больше ничего. Эта коробка не соответствовала требованиям СанПина.
- А она уже снесена. Так бывает?
- Да, надо это просто юридически закрепить.

Добавим, что рядом со снесенной хоккейной коробкой сейчас идет процесс монтажа футбольного поля, которое теперь находится справа от школы, видно и новую беговую дорожку для кроссов на небольшие дистанции. Ну а что касается самого факта, то это не первый подобный случай самовольства. Год назад на улице Мельничной началась стройка снегоплавильной станции. Хотя арендатор не смог получить разрешения, был вырыт котлован и снесены сотни деревьев. Между тем в имущественной комиссии гордумы лишь сейчас спустя решили выяснить в надзорных органах, законно ли размещение такого объекта рядом с протезно-ортопедическим предприятием и рекой Хлыновкой.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама