Вопрос о судьбе хоккейной коробки у школы № 51 решали депутаты кировской гордумы

Обгоняя время, обходя бюрократические формальности. Депутаты кировской городской думы на днях решали судьбу хоккейной коробки рядом со школой № 51 по улице Воровского. Перед заседанием постоянной комиссии по имуществу и земельным отношениям, наша съемочная группа решила посмотреть, в каком состоянии находится спортивное сооружение. То, что увидели, произвело сильное впечатление.Чудеса, да и только! Единственное, что напоминает сейчас о том, что коробка некогда тут была - снимки со спутника в интернет-картах, да воспоминания местных жителей.В повестке заседания комиссии по имуществу и земельным отношениям кировской городской думы, вопрос о судьбе хоккейной коробки был пятым по счету. "О даче согласия на снос, списание и исключение из реестра имущества муниципального образования хоккейной коробки по адресу ул. Воровского, 74." Но зачем спрашивать депутатов о том, что уже было решено за них и до них?Добавим, что рядом со снесенной хоккейной коробкой сейчас идет процесс монтажа футбольного поля, которое теперь находится справа от школы, видно и новую беговую дорожку для кроссов на небольшие дистанции. Ну а что касается самого факта, то это не первый подобный случай самовольства. Год назад на улице Мельничной началась стройка снегоплавильной станции. Хотя арендатор не смог получить разрешения, был вырыт котлован и снесены сотни деревьев. Между тем в имущественной комиссии гордумы лишь сейчас спустя решили выяснить в надзорных органах, законно ли размещение такого объекта рядом с протезно-ортопедическим предприятием и рекой Хлыновкой.