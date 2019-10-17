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В Кирове прошел Кубок области по плаванию среди ветеранов

В Кирове прошел Кубок области по плаванию среди ветеранов

Вчера, 17:51
288
Роман Четвериков
В Кирове прошел Кубок области по плаванию среди ветеранов

На дорожках бассейна ДЮСШ "Салют" прошел Кубок области по плаванию среди ветеранов в категории "Мастерс".

Переступая порог в 25 лет и формально становясь ветераном, далеко не все бросают заниматься плаванием. Посещение бассейнов продолжает оставаться у людей жизненной необходимостью, и нередки случаи, когда своим примером они заражают родных и близких. Оттого с каждым годом мастерское движение ширится и более того крепнет в спортивном плане. Алексей Малых   на Кубке плыл в свой День рождения. И это стало для него лучшим подарком.

АЛЕКСЕЙ МАЛЫХ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Тянет к спорту. Без этого никуда. Бассейн очень много дает. Времени хватает заниматься».

Из представленных на Кубке разновидностей плавания приоритет отдавался баттерфляю. Эту деталь организаторы объяснили не любовью к нему и даже не тем большим количеством разыгрываемых на нем медалей. Мастерское движение ширится и более того крепнет в спортивном плане. У Анны Соколовой приоритет отдан плаванию на спине. Она рекордсменка страны и человек, который готов покорять достижения профессионалов.

АННА СОКОЛОВА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«В принципе может нагрузки разные. Но самое главное, чтобы было интересно. Чтобы нравилось. У вас серьезные нагрузки? Километра по три за тренировку».

Кубок области по плаванию турнир знаковый. В нем приняли участие 4 клуба. Их состав ежегодно меняется. Приходят новые люди со своими амбициями. Клуб "43 регион" один из сильнейших в стране. Это наглядно показал чемпионат мира, прошедший в Южной Корее. От области на нем выступило трое участников, и все смогли войти в число призеров прошедшего старта.

ВЛАДИСЛАВ МИТЯГИН, ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА "43 РЕГИОН":
«Это просто грандиозный успех для нашего клуба. По результатам выступления на чемпионате мира наши спортсмены в количестве трех человек заняли 7 место из 28 клубов России. Это вообще здорово».

Поступательное движение ветеранского плавания находит отражение в появлении новых имен, способных добиваться успехов на водных дорожках. На Кубке области определились лучшие пловцы, кто в конце ноября поборется за награды Кубка России. Он пройдет в Саранске. Но определяющим станет областной чемпионат, традиционно проводимый весной. На нем будет сформирована сборная региона, которой предстоит защищать честь области на международных соревнованиях.

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