В Кирове прошел Кубок области по плаванию среди ветеранов

На дорожках бассейна ДЮСШ "Салют" прошел Кубок области по плаванию среди ветеранов в категории "Мастерс".Переступая порог в 25 лет и формально становясь ветераном, далеко не все бросают заниматься плаванием. Посещение бассейнов продолжает оставаться у людей жизненной необходимостью, и нередки случаи, когда своим примером они заражают родных и близких. Оттого с каждым годом мастерское движение ширится и более того крепнет в спортивном плане. Алексей Малых на Кубке плыл в свой День рождения. И это стало для него лучшим подарком.Из представленных на Кубке разновидностей плавания приоритет отдавался баттерфляю. Эту деталь организаторы объяснили не любовью к нему и даже не тем большим количеством разыгрываемых на нем медалей. Мастерское движение ширится и более того крепнет в спортивном плане. У Анны Соколовой приоритет отдан плаванию на спине. Она рекордсменка страны и человек, который готов покорять достижения профессионалов.Кубок области по плаванию турнир знаковый. В нем приняли участие 4 клуба. Их состав ежегодно меняется. Приходят новые люди со своими амбициями. Клуб "43 регион" один из сильнейших в стране. Это наглядно показал чемпионат мира, прошедший в Южной Корее. От области на нем выступило трое участников, и все смогли войти в число призеров прошедшего старта.Поступательное движение ветеранского плавания находит отражение в появлении новых имен, способных добиваться успехов на водных дорожках. На Кубке области определились лучшие пловцы, кто в конце ноября поборется за награды Кубка России. Он пройдет в Саранске. Но определяющим станет областной чемпионат, традиционно проводимый весной. На нем будет сформирована сборная региона, которой предстоит защищать честь области на международных соревнованиях.