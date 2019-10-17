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В Кирове прошло городское Первенство по шашкам

В Кирове прошло городское Первенство по шашкам

Вчера, 15:07
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Роман Четвериков
В Кирове прошло городское Первенство по шашкам

В Кирове прошло городское Первенство по шашкам. Этот турнир предназначен для раскрытия одаренных игроков не старше 8 лет. Как они ведут себя на игровом поле?

Шашки - игра, которая не прощает рассеянности, нерешительности и ошибок. Играющего все время подстерегают внезапные осложнения, которые щедро готовит соперник. Научить ребенка не теряться, владеть и управлять собой в любых неожиданных ситуациях - одна из задач тренерской работы. Но в приоритете, конечно, нацеленность на результат.

ВИКТОРИЯ ПОНОМАРЕВА, УЧАСТНИЦА ТУРНИРА:
«Ну она сильная, умная и пока все».

Эта пара была основными претендентами на победу. Обе девочки играли в статусе призеров крупного всероссийского турнира, прошедшего в Сочи. Он ежегодно позволяет начинающим игрокам почувствовать атмосферу соревнований. С ней впервые столкнулась группа кировчан. Дебют получился удачным. Завоевано одно золото, одно серебро и две бронзы.

В отличие от шахмат шашки менее раскрученный вид спорта. Но это не ослабевает интереса к ним со стороны совсем еще юных игроков. Это накладывает своеобразный отпечаток на характер борьбы за досками. Даже на городском Первенстве она обычно бывает напряженной. Дети играли по основной игре, в блиц и по быстрым шашкам. Сама игра в детском и юношеском возрасте - это самая яркая форма самоутверждения. Она помогает развивать такие качества, как ответственность за принимаемые решения, правильность оценки ситуации и последствия своих действий.

ИГОРЬ УМНОВ, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Дети все подающие надежды. Среди этих четверых двое из детского сада. Они у нас занимаются полгода. Папы, мамы заинтересованы. Возят даже из Нововятска. Что для детей не сделаешь».

Победители и призеры формируют сборную команду для последующих выступлений на турнирах рангом выше. На них наши ребята достойно защищают честь региона. На весну-лето обычно приходится проведение детских и взрослых чемпионатов. Подготовка к ним еще впереди. Но у наставников есть надежда, что проверочный турнир послужил хорошим фундаментом для будущих успехов.

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