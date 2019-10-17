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Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу

Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу

Вчера, 18:03
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Роман Четвериков
Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу

Кировчане успешно выступили на Чемпионате Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу. В жиме лежа ими завоевано два первых места. С хорошей стороны себя показали и дебютанты турнира. С одним из них встретился Роман Четвериков.

Александру Решетникову 20 лет. В пауэрлифтинг пришел три года назад. Признается, что сердце подсказало выбрать именно этот вид спорта. Вдобавок, и телосложение располагало для занятий со штангой. Как и любой начинающий спортсмен, поначалу ориентировался на кировских силачей, ставших яркими личностями в пауэрспорте. Примером служил Андрей Беляев. Неоднократный чемпион России, Европы и мира. Повезло Александру попасть и к правильному тренеру. Что служит одним из ключевых факторов, ведущих к победам.  

РУСЛАН УШКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ПАУЭРЛИФТИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Мышцы эластичные, гибкие, не закрепощенные. И это все складывается в хорошей технике».

Тренировки в зале подготовили одаренного спортсмена. Он вошел в число пятерки избранных, кому было доверено право выступить на окружном турнире. По статусу и по участникам он традиционно становится серьезным испытанием для сильных мужчин. Александр на помосте постарался выступить на пределе своих возможностей. Лучший результат поднятые 180 килограммов. Они и привели атлета к серебряной медали, ставшей на данном этапе его карьеры пока наилучшим достижением.

АЛЕКСАНДР РЕШЕТНИКОВ, СЕРЕБРЯНЫЙ ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА ПФО ПО КЛАССИЧЕСКОМУ ЖИМУ ЛЕЖА:
«Везде есть свои нюансы. Все жимы разные. Кто-то выше, кто-то ниже, у какого длиннее руки, ноги. И вот это все нужно учитывать».

Как и любой пауэрлифтер, Александр человек с амбициями. Им уже намечены цели по постепенному увеличению поднимаемых весов. На будущий год он готовится к выполнению норматива мастера спорта. С ним и с другими победителями и призерами Чемпионата ПФО наставники связывают надежды на возрождение былой славы кировского пауэрлифтинга.

РУСЛАН УШКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ПАУЭРЛИФТИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Команда у нас составляла порядка 10-12 человек. Из них восемь были мастера спорта международного класса. И практически все были призерами и чемпионами России. Сейчас, конечно, у нас уровень немножко пониже, к сожалению».

Тем не менее, за последние три года 30 человек смогли выполнить мастерские разряды. Этому поспособствовали новые методики подготовки и соревновательная нагрузка, приходящаяся на региональные турниры. Но показательным в плане роста мастерства станет Чемпионат России по жиму лежа, который пройдет зимой.

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