Кировчане успешно выступили на Чемпионате ПФО по пауэрлифтингу

Кировчане успешно выступили на Чемпионате Приволжского федерального округа по пауэрлифтингу. В жиме лежа ими завоевано два первых места. С хорошей стороны себя показали и дебютанты турнира. С одним из них встретился Роман Четвериков.Александру Решетникову 20 лет. В пауэрлифтинг пришел три года назад. Признается, что сердце подсказало выбрать именно этот вид спорта. Вдобавок, и телосложение располагало для занятий со штангой. Как и любой начинающий спортсмен, поначалу ориентировался на кировских силачей, ставших яркими личностями в пауэрспорте. Примером служил Андрей Беляев. Неоднократный чемпион России, Европы и мира. Повезло Александру попасть и к правильному тренеру. Что служит одним из ключевых факторов, ведущих к победам.Тренировки в зале подготовили одаренного спортсмена. Он вошел в число пятерки избранных, кому было доверено право выступить на окружном турнире. По статусу и по участникам он традиционно становится серьезным испытанием для сильных мужчин. Александр на помосте постарался выступить на пределе своих возможностей. Лучший результат поднятые 180 килограммов. Они и привели атлета к серебряной медали, ставшей на данном этапе его карьеры пока наилучшим достижением.Как и любой пауэрлифтер, Александр человек с амбициями. Им уже намечены цели по постепенному увеличению поднимаемых весов. На будущий год он готовится к выполнению норматива мастера спорта. С ним и с другими победителями и призерами Чемпионата ПФО наставники связывают надежды на возрождение былой славы кировского пауэрлифтинга.Тем не менее, за последние три года 30 человек смогли выполнить мастерские разряды. Этому поспособствовали новые методики подготовки и соревновательная нагрузка, приходящаяся на региональные турниры. Но показательным в плане роста мастерства станет Чемпионат России по жиму лежа, который пройдет зимой.