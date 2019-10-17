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Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны

Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны

Сегодня, 11:29
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Роман Четвериков
Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны

Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны. Ею завоеваны сразу три призовых места. Этот результат, по мнению представителей региональной федерации, должен войти в историю.

Его имя в бодибилдинге уже можно заносить в легенды. Рудольф Хабибуллин в этом спорте свыше 30 лет. Чемпионат России для него один из показательных турниров. На нем он должен представить себя во всей красе. В последний раз лучшим в стране он становился 10 лет назад. С годами форму не терял. Спустя время снова доказал, что ему нет равных  в демонстрации собственного тела.

РУДОЛЬФ ХАБИБУЛЛИН, ПОБЕДИТЕЛЬ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ:
«Когда вот третьего назвали, второго и я понял, что я выигрываю, всплакнул, честно говоря. Не ожидал сам. Но мы это сделали».

Рудольф Хабибуллин стал абсолютным победителем среди спортсменов в возрастной категории от 50 до 59 лет, а вот Максим Пестов показал третий результат в возрасте среди спортсменов на десять лет моложе. Для него это был дебютный чемпионат России.

До этого он стабильно входил в призеры областных соревнований. Попытка выйти на уровень выше сложилась неплохо. Пестов занял взял бронзу в классическом бодибилдинге в категории до 80 килограммов. К показу авторской программы подошел с должным вниманием.

МАКСИМ ПЕСТОВ, ПРИЗЕР ЧЕМПИОНАТА РФ:
«Кто-то занимается с хореографом специально. У меня опыт есть. Имею музыкальное образование. Я примерно знаю как мне двигаться. Под какую музыку, как мне проще».

В отличие от прошлых лет, выступление сборной области на Чемпионате России получилось сверхуспешным. Сборная области вошла в двадцатку лучших по стране.

АЛЕКСАНДР КОНКИН, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ БОДИБИЛДИНГА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Почти половина команды были мастера, кто годами оттачивают свое тело и уже знают, что они делают. Но в то же время есть и новички. В этом сезоне они стартовали. Участвовали на региональном чемпионате. А потом поехали на Чемпионат России».

Опираясь на костяк команды, областная сборная может гордиться и ветеранами бодибилдинга. Они по-прежнему в строю и заряжают молодежь спортивной энергией. Александр Ончуров один из них. Ему 70 лет, но он продолжает держать себя в форме и готовиться к соревнованиям. Возраст, признается, не становится этому помехой.  

АЛЕКСАНДР ОНЧУРОВ УЧАСТНИК ЧЕМПИОНАТА РФ:
«По началу, да было. Сейчас нет. Я даже горжусь этим. Я уже лет 10 самый старый и это меня поддерживает».

Победы и призовые места на Чемпионате России открывают перед кировчанами выход на международный уровень. Рудольф Хабибуллин уже строит планы по участию на европейском турнире и выступить на чемпионате мира по мастерам.

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