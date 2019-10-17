Сборная области по бодибилдингу удачно выступила на Чемпионате страны. Ею завоеваны сразу три призовых места. Этот результат, по мнению представителей региональной федерации, должен войти в историю.Его имя в бодибилдинге уже можно заносить в легенды. Рудольф Хабибуллин в этом спорте свыше 30 лет. Чемпионат России для него один из показательных турниров. На нем он должен представить себя во всей красе. В последний раз лучшим в стране он становился 10 лет назад. С годами форму не терял. Спустя время снова доказал, что ему нет равных в демонстрации собственного тела.Рудольф Хабибуллин стал абсолютным победителем среди спортсменов в возрастной категории от 50 до 59 лет, а вот Максим Пестов показал третий результат в возрасте среди спортсменов на десять лет моложе. Для него это был дебютный чемпионат России.До этого он стабильно входил в призеры областных соревнований. Попытка выйти на уровень выше сложилась неплохо. Пестов занял взял бронзу в классическом бодибилдинге в категории до 80 килограммов. К показу авторской программы подошел с должным вниманием.В отличие от прошлых лет, выступление сборной области на Чемпионате России получилось сверхуспешным. Сборная области вошла в двадцатку лучших по стране.Опираясь на костяк команды, областная сборная может гордиться и ветеранами бодибилдинга. Они по-прежнему в строю и заряжают молодежь спортивной энергией. Александр Ончуров один из них. Ему 70 лет, но он продолжает держать себя в форме и готовиться к соревнованиям. Возраст, признается, не становится этому помехой.Победы и призовые места на Чемпионате России открывают перед кировчанами выход на международный уровень. Рудольф Хабибуллин уже строит планы по участию на европейском турнире и выступить на чемпионате мира по мастерам.