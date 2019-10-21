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С нулевым результатом возвращается из Глазова МХК «Олимпия».

С нулевым результатом возвращается из Глазова МХК «Олимпия».

Вчера, 15:28
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С нулевым результатом возвращается из Глазова МХК «Олимпия».
Сыграв с местным «Прогрессом» три матча, кирово-чепецкая молодёжка не заработала ни одного очка.

Глазовчане последовательно одержали три победы – 3-1, 5-0 и 4-2.

Хотя в третьей встрече некоторые надежды на успех всё-таки были. В течение игры гости дважды вели в счёте, но хозяева уже вошли во вкус, каждый раз его сравнивали и вновь выходили вперёд.

Потеряв шесть очков, «Олимпия» опустилась на шестое место турнирной таблицы. В лидерах дивизиона «Восток» – ярославский «Локо-Юниор». В следующем туре кирово-чепецкая молодёжка также играет на выезде: 26 и 27 октября нашим соперником станет пермский «АК-59».

Между тем юниорский состав «Олимпии» 26 и 27 октября также проведёт на льду. Подопечные Юрия Култынова принимают казанскую «Стрелу». После десяти матчей соперники соседствуют в турнирной таблице дивизиона «Восток». «Олимпия» с 14 очками занимает седьмое место.

В активе «Стрелы» на 3 очка меньше и строчка ниже.

Напомним, что в предыдущих двух турах кирово-чепецкая юниорка играла с лидерами дивизиона - казанскими «Ак Барсом» и «Динамо» и в четырёх матчах заработала 5 очков. При этом «Олимпия» сенсационно обыграла «Ак Барс» 2-1.

Фоторепортаж МХК «Прогресс».


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