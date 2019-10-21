Прямой эфир
23 окт 11:09 Школьники Православной гимназии увидели спектакль-победитель форума "Иволга" 21 окт 18:14 В Кирове состоялся Кубок области по спортивной акробатике 21 окт 18:40 Кировские бодибилдеры завоевали три медали на чемпионате России. 21 окт 19:27 Кировские гиревики добились крупного успеха на престижных стартах. 22 окт 17:51 В Кирове прошел Кубок области по плаванию среди ветеранов 22 окт 15:18 В Советске возрождают старинное ремесло кукарского кружевоплетения 22 окт 17:40 Вопрос о судьбе хоккейной коробки у школы № 51 решали депутаты кировской гордумы 21 окт 18:06 Под Советском прошли соревнования по стрельбе из автомата Калашникова 22 окт 17:48 В Кирове и области началась подготовка спецтехники к работе в зимний период 21 окт 18:03 Кировчане все чаще выращивают елки во дворах
7°C
$
64
71,12
26 октября 03:25
25 окт 19:02 В Омутнинске прошли соревнования по роботехническому сумо 25 окт 18:06 Кировская спортсменка завоевала золото международного чемпионата по брейк-дансу 25 окт 17:59 В Орловском краеведческом музее готовится новая выставка 25 окт 17:52 В Слободском готовится к открытию новый детский сад 25 окт 15:30 Над Кировской областью пролетел болид. 25 окт 15:28 С нулевым результатом возвращается из Глазова МХК «Олимпия». 25 окт 11:05 Житель села Ежова собрал почти 1000 уникальных экземпляров значков 25 окт 11:03 В Кирове остается напряженной ситуация с местами в детских садах 24 окт 17:56 Встреча кировчан с режиссером знаменитого киножурнала «Ералаш» Борисом Грачевским 24 окт 17:55 В Кирове стартовали соревнования для настоящих экстремалов "Вятский лось"
Кировская спортсменка завоевала золото международного чемпионата по брейк-дансу

Кировская спортсменка завоевала золото международного чемпионата по брейк-дансу

Вчера, 18:06
182
Альбина Самигуллина
Кировская спортсменка завоевала золото международного чемпионата по брейк-дансу

Брейк-данс - теперь не просто танец, а один из видов спорта, который будет представлен на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. И кировские спортсмены - в числе претендентов на участие. Настя Мочалова завоевала золото международного чемпионата по брейк-дансу. С победительницей пообщалась наш корреспондент.

Настя занимается брейкингом 7 лет, но только сейчас начала покорять всероссийские и международные чемпионаты по брейк-дансу. В Москве на международном соревновании ROBC спортсменка завоевала золото, обойдя более 100 танцоров.

АНАСТАСИЯ МОЧАЛОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО БРЕЙК-ДАНСУ:
«Фестиваль по брейкингу – это, всегда свобода, свобода твоих движений, и какой у тебя полёт мыслей в данный момент, в данную музыку, как тебя музыка ведёт».

В брейк-дансе для того, чтобы выявить победителя нет определённых, жёстких критериев для оценивания - смотрят исключительно на частоту, музыкальность, скорость и сложность движений. На этом соревновании был смешанный судейский состав: Россия, Украина, США, Южная Корея, Нидерланды, Швейцария и Япония. В категории 16-18 лет (а Насте 16) судьи безоговорочно присудили девушке 1 место. На этом Настя останавливаться не собирается.

АНАСТАСИЯ МОЧАЛОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО БРЕЙК-ДАНСУ:
«Ближайшие соревнования на следующей неделе, я поеду в Ижевск, и потом на второй день я возвращаюсь в Киров, и здесь будут соревнования».

Теперь брейк-данс можно официально считать видом спорта, а не только искусством. В июне на очередной сессии Международного Олимпийского Комитета его решили включить в программу Олимпийских игр, но первые медали разыграются только в 2024 году в Париже. Настя - человек амбициозный, в её планах есть и покорение Олимпа.

АНАСТАСИЯ МОЧАЛОВА, ПОБЕДИТЕЛЬ МЕЖДУНАРОДНОГО ЧЕМПИОНАТА ПО БРЕЙК-ДАНСУ:
«Я думаю, любой человек мечтал бы попасть на Олимпийские игры, и, на самом деле, я буду делать всё, чтобы попасть на них».

В ноябре Настя поедет на сборы, которые пройдут либо в Сочи, либо в Кисловодске, поэтому девушку уже можно считать членом сборной России.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама