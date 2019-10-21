Кировская спортсменка завоевала золото международного чемпионата по брейк-дансу

Брейк-данс - теперь не просто танец, а один из видов спорта, который будет представлен на Олимпийских играх в Париже в 2024 году. И кировские спортсмены - в числе претендентов на участие. Настя Мочалова завоевала золото международного чемпионата по брейк-дансу. С победительницей пообщалась наш корреспондент.Настя занимается брейкингом 7 лет, но только сейчас начала покорять всероссийские и международные чемпионаты по брейк-дансу. В Москве на международном соревновании ROBC спортсменка завоевала золото, обойдя более 100 танцоров.В брейк-дансе для того, чтобы выявить победителя нет определённых, жёстких критериев для оценивания - смотрят исключительно на частоту, музыкальность, скорость и сложность движений. На этом соревновании был смешанный судейский состав: Россия, Украина, США, Южная Корея, Нидерланды, Швейцария и Япония. В категории 16-18 лет (а Насте 16) судьи безоговорочно присудили девушке 1 место. На этом Настя останавливаться не собирается.Теперь брейк-данс можно официально считать видом спорта, а не только искусством. В июне на очередной сессии Международного Олимпийского Комитета его решили включить в программу Олимпийских игр, но первые медали разыграются только в 2024 году в Париже. Настя - человек амбициозный, в её планах есть и покорение Олимпа.В ноябре Настя поедет на сборы, которые пройдут либо в Сочи, либо в Кисловодске, поэтому девушку уже можно считать членом сборной России.