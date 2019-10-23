В Кирове состоялся розыгрыш Кубка России по киокусинкай каратэ - в дисциплине ката. Наш город в последние годы становится неизменным местом проведения турнира. Это накладывает отпечаток ответственности на выступление кировских спортсменов. Каких успехов они добились в этот раз?Выступления в командном ката открывали программу Кубка. Трио каратистов поочередно появлялись перед судьями, убеждая их своей техникой, что именно они заслуживает максимальных оценок. Причем, любой сбой в движениях мог снять команду с турнира. На нем действует система отбора до выхода в финальный круг соревнований. Все без исключения спортсмены стремились попасть в него. Кубок - этап отбора на мировой чемпионат. На последнем россияне доказали, что продолжают удерживать ведущие позиции в этом виде каратэ.Ката – это, прежде всего, борьба с самим собой, а это самое сложное, что можно встретить в этом единоборстве. Комбинационная базовая техника, развитие чувства пространства и постановка дыхательного контроля. Их четкое исполнение должно производить технико-энергетический нокаут, как на соперников, так и на судей. Сейчас они видят смену поколений в ката. Прежние звезды уходят в судьи или тренеры. Не случайно, кубковые выступления проводятся параллельно с соревнованиями молодых каратистов. Разница в классе профессионалам видна. Но отточенные движения и почти безупречная техника. Вот тот фундамент, на котором строятся успехи каратистов.Команды Москвы и Кировской области извечные соперники на площадке. Но сейчас к ним подтягиваются другие регионы. На этом Кубке заслуженные медали взяли каратисты из Владимирской области и республики Карелия. Без медалей не остались и лидеры. Кировчанин Алексей Губанищев стал лучшим среди мужчин. А наша командная тройка взяла почетную бронзу российского Кубка.