В Кирово-Чепецке может быть создан региональный центр по развитию хоккея с шайбой.

Его планируется открыть на базе ледового дворца «Олимп-Арена».К спорткомплексу присоединят отделение хоккея спортивной школы олимпийского резерва «Олимпия».Правда, говорить о конкретных сроках реализации проекта пока рано, поскольку есть организационные сложности.Напомним, что в настоящее время спортшкола «Олимпия» принадлежит муниципалитету, а «Олимп-Арена» входит в структуру областной спортивной школы «Дымка».