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В Кирово-Чепецке может быть создан региональный центр по развитию хоккея с шайбой.

В Кирово-Чепецке может быть создан региональный центр по развитию хоккея с шайбой.

Сегодня, 12:10
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В Кирово-Чепецке может быть создан региональный центр по развитию хоккея с шайбой.
Его планируется открыть на базе ледового дворца «Олимп-Арена». 

К спорткомплексу присоединят отделение хоккея спортивной школы олимпийского резерва «Олимпия».

Правда, говорить о конкретных сроках реализации проекта пока рано, поскольку есть организационные сложности.

Напомним, что в настоящее время спортшкола «Олимпия» принадлежит муниципалитету, а «Олимп-Арена» входит в структуру областной спортивной школы «Дымка».

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