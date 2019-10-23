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В Кирове завершился Открытый Кубок города по плаванию

В Кирове завершился Открытый Кубок города по плаванию

Сегодня, 15:27
80
Роман Четвериков
В Кирове завершился Открытый Кубок города по плаванию

В Кирове завершился Открытый Кубок города по плаванию. Три дня соревнований для спортсменов прошли на одном дыхании. Тяжелее пришлось судьям, в режиме нон-стоп фиксировавшим десятки результатов и одновременно смотревшим за выступлением своих учеников.

Кубок города для "Быстрицы" соревнование не рядовое. Именно с него начались официальные старты в новом бассейне после его открытия. Тогда же впервые была опробована система проведения заплывов на большой воде. Сейчас Кубок проводится в память о Владимире Бугрееве. Заслуженном тренере России, чьи воспитанники выступали на Олимпийских Играх. Попасть на нее мечта у Анны Шабалиной. Девушка старается из года в год улучшать собственные результаты. Опыт подсказывает и нацеленность на тот или иной старт.

АННА ШАБАЛИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Недавно я участвовала на соревнованиях. Это был отбор на ПФО и там я плыла 1500 метров. Поэтому, решила взять 200. надо отдохнуть. Я так считаю».

В программе Кубка на любой дистанции по традиции первые заплывы собирают сильнейших пловцов. Те, кто выходит на средние дорожки, формально числятся главными претендентами на победу. Некоторые из них выступали после Чемпионата и Первенства ПФО. Они принесли золото Егору Шабалину. Им выиграна дистанция 800 метров вольным стилем. Тем самым, открыта дорога на Первенство страны. Участие в городском Кубке стало этапом подготовки к нему.

ЕГОР ШАБАЛИН, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Надо работать, не сдаваться и иметь хороший характер. Плюс, сила».

Улучшить результат и постараться выиграть медаль. Эту задачу перед собой ставят практически все пловцы. В этот раз на водных дорожках их выступило около шестисот. Соревновались они по девяти возрастным группам.

ИВАН БЫСТРУХИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Три дистанции каждый участник стартует и по сумме он набирает очки. У кого больше, тот побеждает в каждой возрастной группе».

Прошедший Кубок города примечателен еще и тем, что способен осчастливить немало участников. Разыгрываемый здесь комплект наград велик. Но кировчане числом и готовностью ожидаемо побеждают в неофициальном командном зачете. Что для них вдвойне приятно. Ведь, эти соревнования одни из немногих, носящих статус открытых. На этом розыгрыше конкуренцию хозяевам составили пловцы из Ижевска и Нижнего Новгорода.

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