В Кирове завершился Открытый Кубок города по плаванию. Три дня соревнований для спортсменов прошли на одном дыхании. Тяжелее пришлось судьям, в режиме нон-стоп фиксировавшим десятки результатов и одновременно смотревшим за выступлением своих учеников.Кубок города для "Быстрицы" соревнование не рядовое. Именно с него начались официальные старты в новом бассейне после его открытия. Тогда же впервые была опробована система проведения заплывов на большой воде. Сейчас Кубок проводится в память о Владимире Бугрееве. Заслуженном тренере России, чьи воспитанники выступали на Олимпийских Играх. Попасть на нее мечта у Анны Шабалиной. Девушка старается из года в год улучшать собственные результаты. Опыт подсказывает и нацеленность на тот или иной старт.В программе Кубка на любой дистанции по традиции первые заплывы собирают сильнейших пловцов. Те, кто выходит на средние дорожки, формально числятся главными претендентами на победу. Некоторые из них выступали после Чемпионата и Первенства ПФО. Они принесли золото Егору Шабалину. Им выиграна дистанция 800 метров вольным стилем. Тем самым, открыта дорога на Первенство страны. Участие в городском Кубке стало этапом подготовки к нему.Улучшить результат и постараться выиграть медаль. Эту задачу перед собой ставят практически все пловцы. В этот раз на водных дорожках их выступило около шестисот. Соревновались они по девяти возрастным группам.Прошедший Кубок города примечателен еще и тем, что способен осчастливить немало участников. Разыгрываемый здесь комплект наград велик. Но кировчане числом и готовностью ожидаемо побеждают в неофициальном командном зачете. Что для них вдвойне приятно. Ведь, эти соревнования одни из немногих, носящих статус открытых. На этом розыгрыше конкуренцию хозяевам составили пловцы из Ижевска и Нижнего Новгорода.