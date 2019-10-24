Кировские лыжники отправились на предсезонный сбор в Хакасию.

Тренировки будут проходить на базе горного комплекса Вершина Тёи.В составе кировской команды – десять человек, в том числе лидер сборной области, мастер спорта международного класса Владислав Скобелев и ведущие лыжники юношеской сборной, которым в этом сезоне предстоит выступать на Спартакиаде учащихся России.В конце ноября – начале декабря кировчане примут участие сразу в двух крупных стартах: первом этапе Кубка России и Кубке Хакасии, который также является первым этапом Кубка Восточной Европы.Главный тренер сборной области Алексей Усков с сожалением отметил, что из-за недостатка средств на период сбора лыжники остались без смазочных материалов. Это существенно снижает качество тренировочного процесса и результаты выступления на соревнованиях.