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Кировские лыжники отправились на предсезонный сбор в Хакасию.

Кировские лыжники отправились на предсезонный сбор в Хакасию.

Сегодня, 12:39
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Кировские лыжники отправились на предсезонный сбор в Хакасию.
Тренировки будут проходить на базе горного комплекса Вершина Тёи.

В составе кировской команды – десять человек, в том числе лидер сборной области, мастер спорта международного класса Владислав Скобелев и ведущие лыжники юношеской сборной, которым в этом сезоне предстоит выступать на Спартакиаде учащихся России.

В конце ноября – начале декабря кировчане примут участие сразу в двух крупных стартах: первом этапе Кубка России и Кубке Хакасии, который также является первым этапом Кубка Восточной Европы.

Главный тренер сборной области Алексей Усков с сожалением отметил, что из-за недостатка средств на период сбора лыжники остались без смазочных материалов. Это существенно снижает качество тренировочного процесса и результаты выступления на соревнованиях.

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