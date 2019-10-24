Воспитанница кирово-чепецкого хоккея вновь вызвана в сборную России.

В эти дни главная женская команда страны тренируется в Новогорске.Девушки готовятся к матчам «Турнира пяти наций», который пройдёт в начале ноября в Подмосковье.Кроме россиянок в розыгрыше примут участие женские сборные Финляндии, Германии, Чехии и Швейцарии.Вместе с командой к ледовым сражениям готовится и Екатерина Лихачёва. В настоящее время 21-летняя хоккеистка выступает в нижегородском «Скифе» - базовой команде сборной России.В прошлом году девушка была участницей Олимпиады в Пхёнчхане.