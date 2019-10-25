Воспитанник кирово-чепецкого хоккея приглашён в тренерский штаб сборной Белоруссии.

45-летний Дмитрий Карпиков будет работать с вратарями команды.На следующей неделе хоккеисты проведут тренировочный сбор, после чего отправятся на «Турнир четырёх наций» в Лиепаю, где сыграют со сборными Латвии, Франции и Словении.Напомним, что в 1990-1998 и 2002-2004 годах Дмитрий Карпиков в качестве основного вратаря играл в родной «Олимпии». Тогда его дублёром был будущий 2-кратный чемпион России в составе ярославского «Локомотива» Андрей Малков.Позже выступал за клубы Воронежа, Минска, Гомеля и Солигорска, защищал ворота сборной Белоруссии.Сейчас работает тренером в команде Белорусской экстралиги «Юность».