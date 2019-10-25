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Воспитанник кирово-чепецкого хоккея приглашён в тренерский штаб сборной Белоруссии.

Воспитанник кирово-чепецкого хоккея приглашён в тренерский штаб сборной Белоруссии.

Сегодня, 08:22
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Воспитанник кирово-чепецкого хоккея приглашён в тренерский штаб сборной Белоруссии.
45-летний Дмитрий Карпиков будет работать с вратарями команды.

На следующей неделе хоккеисты проведут тренировочный сбор, после чего отправятся на «Турнир четырёх наций» в Лиепаю, где сыграют со сборными Латвии, Франции и Словении.

Напомним, что в 1990-1998 и 2002-2004 годах Дмитрий Карпиков в качестве основного вратаря играл в родной «Олимпии». Тогда его дублёром был будущий 2-кратный чемпион России в составе ярославского «Локомотива» Андрей Малков.

Позже выступал за клубы Воронежа, Минска, Гомеля и Солигорска, защищал ворота сборной Белоруссии.

Сейчас работает тренером в команде Белорусской экстралиги «Юность».

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