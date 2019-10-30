В молодёжной команде «Олимпия» произошли кадровые изменения.

Ряды клуба покинули нападающий Егор Чупин и вратарь Никита Карпов.В то же время в команду вернулся защитник Максим Почухайлов.В прошлом сезоне 18-летний хоккеист был одним из лидеров юниорского состава «Олимпии», и летом его пригласили в команду МХЛ нижнекамский «Реактор».Однако игра не заладилась и контракт был расторгнут, а кирово-чепецкой молодёжке перспективный защитник сейчас как раз необходим.Напомним, что ближайшие матчи первенства НМХЛ «Олимпия» проведёт дома: 10 ноября с «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга, 12 ноября – с командой «Карелия».