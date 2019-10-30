Прямой эфир
31 окт 16:20 В Кирове и области устраняют последствия снегопада 31 окт 18:00 В детской филармонии стартовал 11-й конкурс детского и молодежного творчества "Арт-Соло" 30 окт 17:45 Жильцы дома по улице Некрасова почти полгода живут без горячей воды 30 окт 17:48 В Кирове отметили день памяти жертв политических репрессий 30 окт 11:19 Умелец из Арбажа делает удивительные скульптуры из дерева бензопилой 31 окт 17:53 Начались занятия в первых профильных сетевых классах 31 окт 16:22 В областном центре стартовал второй Урбан форум 01 ноя 08:22 Воспитанник кирово-чепецкого хоккея приглашён в тренерский штаб сборной Белоруссии. 31 окт 12:14 Концерт "Осенняя палитра" учащихся по классу классической гитары в ДМШ №2 31 окт 17:58 Реализацию национальных проектов обсудили на совещании у ГФИ по Кировской области
3°C
$
63,25
70,42
05 ноября 18:58
05 ноя 18:03 Во дворце единоборств прошел один из главных турниров региона по боксу 05 ноя 17:51 В Кирове отметили День рождения Российского движения школьников 05 ноя 17:49 В Кировской области прошла "Ночь искусств" 05 ноя 15:54 В Кирове состоялись необычные соревнования по фигурному катанию 05 ноя 15:51 Игроки "Родины" встретились с болельщиками 05 ноя 15:49 Юная кировчанка вернулась с призовым местом конкурса "Хрустальные звёздочки" 05 ноя 15:46 В регионе начали открываться пункты обогрева 05 ноя 12:14 ГФИ по Кировской области Владимир Климов вручил паспорта юным кировчанам 05 ноя 12:13 В Кирове прошел Большой Этнографический диктант 05 ноя 12:03 Кировчане примут участие в «Параде памяти» в Самаре
В молодёжной команде «Олимпия» произошли кадровые изменения.

В молодёжной команде «Олимпия» произошли кадровые изменения.

Сегодня, 08:46
554

В молодёжной команде «Олимпия» произошли кадровые изменения.
Ряды клуба покинули нападающий Егор Чупин и вратарь Никита Карпов.

В то же время в команду вернулся защитник Максим Почухайлов.

В прошлом сезоне 18-летний хоккеист был одним из лидеров юниорского состава «Олимпии», и летом его пригласили в команду МХЛ нижнекамский «Реактор».

Однако игра не заладилась и контракт был расторгнут, а кирово-чепецкой молодёжке перспективный защитник сейчас как раз необходим.

Напомним, что ближайшие матчи первенства НМХЛ «Олимпия» проведёт дома: 10 ноября с «Динамо-Юниор» из Санкт-Петербурга, 12 ноября – с командой «Карелия».

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

Реклама