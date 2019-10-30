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Юниорская команда «Олимпия» дала бой одному из лидеров дивизиона «Восток».

Юниорская команда «Олимпия» дала бой одному из лидеров дивизиона «Восток».

Сегодня, 08:48
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Юниорская команда «Олимпия» дала бой одному из лидеров дивизиона «Восток».
В очередном туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова играли на выезде с нижнекамским «Нефтехимиком».

Выиграв в первом матче со счётом 5-3 (авторы шайб в составе «Олимпии» - Илья Яранов, Максим Пиков, Павел Лебедев, Дмитрий Шургин, Никита Кузнецов), во второй встрече гости уступили 0-1.

Заработав три очка, кирово-чепецкая юниорка остаётся на седьмой строчке турнирной таблицы.

Явными лидерами здесь являются казанские «Динамо» и «Ак Барс».

На третье место претендуют сразу пять команд, идущих с разницей в одно-два очка, в том числе «Олимпия».

Матчи следующего тура кирово-чепецкая юниорка проведёт дома. 9 и 10 ноября «Олимпия» принимает ижевскую «Ижсталь».

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