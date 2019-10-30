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Игроки "Родины" встретились с болельщиками

Игроки "Родины" встретились с болельщиками

Сегодня, 15:51
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Роман Четвериков
Игроки

Сегодня хоккеисты "Родины" проведут первую игру в чемпионате Суперлиги. На домашнем льду команда примет сыктывкарский "Строитель". Началу сезона предшествовала забытая на время традиция. Игроки встретились с болельщиками.

Ожидание начала сезона для болельщиков особая пора. Все они успели соскучится по хоккею. Хотелось им увидеться и с командой. Поэтому, эта встреча их инициатива. Клуб пошел навстречу и представил "Родину" в полном составе. Он обновился и стал сильнее. Это уже доказали результаты игр на Кубке и на предсезонном турнире в Ульяновске. Поэтому, в стане поклонников "Родины" сейчас радужное настроение. В отличие от прошлого года.

СЕРГЕЙ ДОРОФЕЕВ, БОЛЕЛЬЩИК ХК "РОДИНА":
«На хоккей ходить было нескучно. По объективным причинам многое не получилось. Все в курсе какая была ситуация. Сейчас все кардинально меняется и отношение к команде. В сезон смотрим с оптимизмом».

Несмотря на провальный прошлый сезон, болельщики в ходе голосования определили лучших игроков. Ими стали Артем Катаев, Константин Поскребышев, Максим Маслов, Егор Шицко. А приз зрительских симпатий получил Вячеслав Нелюбин. Такое признание, по словам хоккеистов, дорого стоит.

ЕВГЕНИЙ ЛЕУХИН, ПОЛУЗАЩИТНИК ХК "РОДИНА":
«Чувствуешь обратную связь. Люди всей душой поддерживают. Приходят в любую непогоду. Ты понимаешь для кого ты играешь».

Большая часть встречи прошла в формате «вопрос-ответ». Интересовало многое. Как команда будет решать проблемы, накопленные годами, почему существует дефицит льда в межсезонье, какое финансирование на сегодняшний момент. Коснулись и кадровых вопросов. В частности, в роли тренера-консультанта клуба был представлен Владимир Стариков.

ВЛАДИМИР СТАРИКОВ, ТРЕНЕР-КОНСУЛЬТАНТ ХК "РОДИНА":
«У нас есть игроки очень хорошего среднего уровня. И наша задача состоит в том, чтобы из этих ребят построить такую игру, понятную прежде всего им».

Разговор получился позитивным. После встречи ни у кого не было сомнений в том, что этот Чемпионат "Родина" проведет с совсем иным настроем и постарается радовать красивой игрой болельщиков в каждом матче.

ИГОРЬ ГРУЗДЕВ, БОЛЕЛЬЩИК ХК "РОДИНА":
«Когда-то поднимались, потом долго спускались. Если состав не на один год собрался, думаю, все будет шикарно. Место восьмое и повыше, надеемся».

Свою искреннюю поддержку поклонники "Родины" намерены показать уже на первом официальном матче против "Строителя".

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