Игроки "Родины" встретились с болельщиками

Сегодня хоккеисты "Родины" проведут первую игру в чемпионате Суперлиги. На домашнем льду команда примет сыктывкарский "Строитель". Началу сезона предшествовала забытая на время традиция. Игроки встретились с болельщиками.Ожидание начала сезона для болельщиков особая пора. Все они успели соскучится по хоккею. Хотелось им увидеться и с командой. Поэтому, эта встреча их инициатива. Клуб пошел навстречу и представил "Родину" в полном составе. Он обновился и стал сильнее. Это уже доказали результаты игр на Кубке и на предсезонном турнире в Ульяновске. Поэтому, в стане поклонников "Родины" сейчас радужное настроение. В отличие от прошлого года.Несмотря на провальный прошлый сезон, болельщики в ходе голосования определили лучших игроков. Ими стали Артем Катаев, Константин Поскребышев, Максим Маслов, Егор Шицко. А приз зрительских симпатий получил Вячеслав Нелюбин. Такое признание, по словам хоккеистов, дорого стоит.Большая часть встречи прошла в формате «вопрос-ответ». Интересовало многое. Как команда будет решать проблемы, накопленные годами, почему существует дефицит льда в межсезонье, какое финансирование на сегодняшний момент. Коснулись и кадровых вопросов. В частности, в роли тренера-консультанта клуба был представлен Владимир Стариков.Разговор получился позитивным. После встречи ни у кого не было сомнений в том, что этот Чемпионат "Родина" проведет с совсем иным настроем и постарается радовать красивой игрой болельщиков в каждом матче.Свою искреннюю поддержку поклонники "Родины" намерены показать уже на первом официальном матче против "Строителя".