В Кирове состоялись необычные соревнования по фигурному катанию. На лед вышли не дети-спортсмены, а взрослые любители. Свои программы показали спасатель, преподаватель вуза, строитель и многие другие поклонники весьма сложного вида спорта. Как это было, расскажет Светлана Вертелецкая.Кризисные ситуации - это хорошо знакомо сотруднику МЧС Александру Ситникову. Сейчас - та же концентрация. Офицер впервые вышел на лед перед зрителями и судьями.Это первые подобные соревнования в Кирове. Чтобы выступить смогли и увлеченные подростки, возраст участников снизили до 13 лет. Для большинства спортсменов - это первый выход перед судьями. И зрители от всей души болеют за каждого.Кировчанка Ольга Чулкова, Ирина Брежневых из Сыктывкара и Наталья Саблина из Екатеринбурга - яркий пример того, что и в возрасте за 60-т можно вести активную спортивную жизнь. Наталья - преподает в вузе программирование и уже 10 лет активно участвует в соревнованиях. Её программы - это всегда позитив.Строитель Владимир Лихачев, бывший фигурист, привел на каток дочь и решил после 27-летнего перерыва вновь выйти на лед, почувствовать особое волнение перед стартом. А кто-то исполняет детскую мечту. Этот "Ледовый мир" - именно так назвали первые соревнования в Кирове - манит и не отпускает многих. И это, действительно, целый мир, объединяющий единомышленников из разных городов и стран. И они приезжают на соревнования не только за медалями, важная часть таких встреч - возможность пообщаться.Еще в советское время в Кирове появилась секция для рабочей молодежи, более 10 лет назад открылась воскресная группа для взрослых, затем - возможность соревноваться в будни и вот - первые соревнования. Впереди - работа над ошибками, а значит - выход на новый уровень "Ледового мира".