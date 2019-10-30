В Кирове состоялись необычные соревнования по фигурному катанию. На лед вышли не дети-спортсмены, а взрослые любители. Свои программы показали спасатель, преподаватель вуза, строитель и многие другие поклонники весьма сложного вида спорта. Как это было, расскажет Светлана Вертелецкая.
Кризисные ситуации - это хорошо знакомо сотруднику МЧС Александру Ситникову. Сейчас - та же концентрация. Офицер впервые вышел на лед перед зрителями и судьями.
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я старшую дочь водил на каток, теперь младшую вожу, а стоять мерзнуть здесь - по крайней мере это физкультура».
Это первые подобные соревнования в Кирове. Чтобы выступить смогли и увлеченные подростки, возраст участников снизили до 13 лет. Для большинства спортсменов - это первый выход перед судьями. И зрители от всей души болеют за каждого.
СВЕТЛАНА ДРУГОВА:
«Мы очень восхищаемся взрослыми людьми, которые не боятся выйти на лед и показать свои умения на льду на соревнованиях, это дорогого стоит, и посмотреть на это нужно».
Кировчанка Ольга Чулкова, Ирина Брежневых из Сыктывкара и Наталья Саблина из Екатеринбурга - яркий пример того, что и в возрасте за 60-т можно вести активную спортивную жизнь. Наталья - преподает в вузе программирование и уже 10 лет активно участвует в соревнованиях. Её программы - это всегда позитив.
НАТАЛЬЯ САБЛИНА (ЕКАТЕРИНБУРГ), УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«С возрастом, если выбирать грустную, романтическую музыку, - это выглядит грустно, хочется показать всё ещё задор, энтузиазм, энергию».
Строитель Владимир Лихачев, бывший фигурист, привел на каток дочь и решил после 27-летнего перерыва вновь выйти на лед, почувствовать особое волнение перед стартом. А кто-то исполняет детскую мечту. Этот "Ледовый мир" - именно так назвали первые соревнования в Кирове - манит и не отпускает многих. И это, действительно, целый мир, объединяющий единомышленников из разных городов и стран. И они приезжают на соревнования не только за медалями, важная часть таких встреч - возможность пообщаться.
ДАРИНА СУСЕКОВА, ТРЕНЕР ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ:
«Мне кажется, победа - это то, что мы все здесь собрались, я считаю то, что мы выходим на лед, что дети выходят на лед, взрослые выходят - это уже победа, над самим собой в первую очередь - это главное».
ТАМАРА ШАБАЛИНА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мы прежде всего привлекаем людей, чтобы они занимались своим здоровьем, мы просто восхищаемся теми людьми, которые занимаются фигурным катанием, несмотря на свои семьи, на занятость на работе».
Еще в советское время в Кирове появилась секция для рабочей молодежи, более 10 лет назад открылась воскресная группа для взрослых, затем - возможность соревноваться в будни и вот - первые соревнования. Впереди - работа над ошибками, а значит - выход на новый уровень "Ледового мира".