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В Кирове состоялись необычные соревнования по фигурному катанию

В Кирове состоялись необычные соревнования по фигурному катанию

Сегодня, 15:54
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Светлана Вертелецкая
В Кирове состоялись необычные соревнования по фигурному катанию

В Кирове состоялись необычные соревнования по фигурному катанию. На лед вышли не дети-спортсмены, а взрослые любители. Свои программы показали спасатель, преподаватель вуза, строитель и многие другие поклонники весьма сложного вида спорта. Как это было, расскажет Светлана Вертелецкая.

Кризисные ситуации - это хорошо знакомо сотруднику МЧС Александру Ситникову. Сейчас - та же концентрация. Офицер впервые вышел на лед перед зрителями и судьями.

АЛЕКСАНДР СИТНИКОВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я старшую дочь водил на каток, теперь младшую вожу, а стоять мерзнуть здесь - по крайней мере это физкультура».

Это первые подобные соревнования в Кирове. Чтобы выступить смогли и увлеченные подростки, возраст участников снизили до 13 лет. Для большинства спортсменов - это первый выход перед судьями. И зрители от всей души болеют за каждого.

СВЕТЛАНА ДРУГОВА:
«Мы очень восхищаемся взрослыми людьми, которые не боятся выйти на лед и показать свои умения на льду на соревнованиях, это дорогого стоит, и посмотреть на это нужно».

Кировчанка Ольга Чулкова, Ирина Брежневых из Сыктывкара и Наталья Саблина из Екатеринбурга - яркий пример того, что и в возрасте за 60-т можно вести активную спортивную жизнь. Наталья - преподает в вузе программирование и уже 10 лет активно участвует в соревнованиях. Её программы - это всегда позитив.

НАТАЛЬЯ САБЛИНА (ЕКАТЕРИНБУРГ), УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«С возрастом, если выбирать грустную, романтическую музыку, - это выглядит грустно, хочется показать всё ещё задор, энтузиазм, энергию».

Строитель Владимир Лихачев, бывший фигурист, привел на каток дочь и решил после 27-летнего перерыва вновь выйти на лед, почувствовать особое волнение перед стартом. А кто-то исполняет детскую мечту. Этот "Ледовый мир" - именно так назвали первые соревнования в Кирове - манит и не отпускает многих. И это, действительно, целый мир, объединяющий единомышленников из разных городов и стран. И они приезжают на соревнования не только за медалями, важная часть таких встреч - возможность пообщаться.

ДАРИНА СУСЕКОВА, ТРЕНЕР ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ:
«Мне кажется, победа - это то, что мы все здесь собрались, я считаю то, что мы выходим на лед, что дети выходят на лед, взрослые выходят - это уже победа, над самим собой в первую очередь - это главное».



ТАМАРА ШАБАЛИНА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мы прежде всего привлекаем людей, чтобы они занимались своим здоровьем, мы просто восхищаемся теми людьми, которые занимаются фигурным катанием, несмотря на свои семьи, на занятость на работе».

Еще в советское время в Кирове появилась секция для рабочей молодежи, более 10 лет назад открылась воскресная группа для взрослых, затем - возможность соревноваться в будни и вот - первые соревнования. Впереди - работа над ошибками, а значит - выход на новый уровень "Ледового мира".

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