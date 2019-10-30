Во дворце единоборств прошел один из главных турниров региона по боксу

Во Дворце Единоборств прошел один из основных календарных турниров года у боксеров. Более ста участников вышли на ринг на соревнованиях памяти тренера Льва Павловича Троцюка.
Боксировать с соперниками надо раз в месяц. Эта заповедь, которой неукоснительно стараются следовать тренеры. После лета турнир Троцюка третий по счету. Опыт выступлений у Тимофея Щелчкова небольшой. Провел всего семь боев. В четырех одержал победы. Юноша уже почувствовал, что легкими они не бывают. Поэтому, до вызова на ринг отрабатывает удары.
ТИМОФЕЙ ЩЕЛЧКОВ, УЧАСТНИК ТУРНИРА:
«Надо быстро, чтобы он запутался. Запутать, и уже бить».
В плане роста мастерства этот турнир важен для боксеров. На него приглашаются юноши и юниоры. Со сменой возраста им приходиться менять весовые категории. Меняется и формула боя. Они становятся длиннее, что на первых порах накладывает отпечаток на характер борьбы в ринге. Но в чем не откажешь ребятам, так это в неуступчивости.
БОРИС ЛЕБЕЦКИЙ, ТРЕНЕР ПО БОКСУ ЮРЬЯНСКОЙ ДЮСШ:
«Из большого количества, кто способен что-то сотворить в будущем, отбираешь единицы. Это так везде. Это олимпийский вид спорта. Тут и психология, и физподготовка, мышление. Все должно быть в комплексе».
Юрья, Слободской, Мурыгино, Кирово-Чепецк. Некоторые из центров развития бокса выставляют даже не по одной команде. Тем самым, они дают шанс как новичкам, так и более опытным спортсменам. Задачи перед ними ставятся разные. Но упорными выдались все без исключения финальные бои. Их было свыше 60-ти.
АНДРЕЙ ТРОЦЮК, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Больше боксеров, больше возможностей боксировать, набирать бои. Исходя из этого в конкурентной среде вырастают бойцы, которых можно и не стыдно будет представить, как минимум на ПФО».
После этого турнира заряженность на результат молодым боксерам в Кирове предстоит показать в декабре на Чемпионате и Первенстве области. Они и выявят группу сильнейших кировчан для выступления на окружных соревнованиях.