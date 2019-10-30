Во дворце единоборств прошел один из главных турниров региона по боксу

Во Дворце Единоборств прошел один из основных календарных турниров года у боксеров. Более ста участников вышли на ринг на соревнованиях памяти тренера Льва Павловича Троцюка.Боксировать с соперниками надо раз в месяц. Эта заповедь, которой неукоснительно стараются следовать тренеры. После лета турнир Троцюка третий по счету. Опыт выступлений у Тимофея Щелчкова небольшой. Провел всего семь боев. В четырех одержал победы. Юноша уже почувствовал, что легкими они не бывают. Поэтому, до вызова на ринг отрабатывает удары.В плане роста мастерства этот турнир важен для боксеров. На него приглашаются юноши и юниоры. Со сменой возраста им приходиться менять весовые категории. Меняется и формула боя. Они становятся длиннее, что на первых порах накладывает отпечаток на характер борьбы в ринге. Но в чем не откажешь ребятам, так это в неуступчивости.Юрья, Слободской, Мурыгино, Кирово-Чепецк. Некоторые из центров развития бокса выставляют даже не по одной команде. Тем самым, они дают шанс как новичкам, так и более опытным спортсменам. Задачи перед ними ставятся разные. Но упорными выдались все без исключения финальные бои. Их было свыше 60-ти.После этого турнира заряженность на результат молодым боксерам в Кирове предстоит показать в декабре на Чемпионате и Первенстве области. Они и выявят группу сильнейших кировчан для выступления на окружных соревнованиях.