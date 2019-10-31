Кировский гиревик выступит на чемпионате мира в Сербии.

Турнир стартовал накануне в городе Нови-Сад.Программа соревнований включает четыре вида: классическое двоеборье у мужчин, рывок у женщин, а также длинный цикл у мужчин и женщин.В составе сборной России борьбу за медали ведут 22 атлета, в том числе воспитанник спортивной школы «Юность», мастер спорта международного класса Артём Клепиков.21-летний кировчанин поборется за медаль в длинном цикле среди мужчин в весовой категории до 85 килограммов.