Кировский гиревик выступит на чемпионате мира в Сербии.
Турнир стартовал накануне в городе Нови-Сад.
Программа соревнований включает четыре вида: классическое двоеборье у мужчин, рывок у женщин, а также длинный цикл у мужчин и женщин.
В составе сборной России борьбу за медали ведут 22 атлета, в том числе воспитанник спортивной школы «Юность», мастер спорта международного класса Артём Клепиков.
21-летний кировчанин поборется за медаль в длинном цикле среди мужчин в весовой категории до 85 килограммов.