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06 ноября 22:40
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Кировский гиревик выступит на чемпионате мира в Сербии.

Кировский гиревик выступит на чемпионате мира в Сербии.

Сегодня, 10:01
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Кировский гиревик выступит на чемпионате мира в Сербии.
Турнир стартовал накануне в городе Нови-Сад.

Программа соревнований включает четыре вида: классическое двоеборье у мужчин, рывок у женщин, а также длинный цикл у мужчин и женщин.

В составе сборной России борьбу за медали ведут 22 атлета, в том числе воспитанник спортивной школы «Юность», мастер спорта международного класса Артём Клепиков.

21-летний кировчанин поборется за медаль в длинном цикле среди мужчин в весовой категории до 85 килограммов.

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