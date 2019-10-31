Завершился продолжительный командный чемпионат области по настольному теннису. Борьба за право стать его победителем шла в течение года. Но все решилось на заключительном, финальном этапе.За сезон теннисисты отыгрывают порядка 30 внутренних турниров, но одним из главных всегда значится командный чемпионат. В нем пять лиг. В высшей собрана вся элита. Это 12 команд. Их составы меняются, но незначительно. Сам по себе настольный теннис в области любительский вид спорта. Игроков-профессионалов, зарабатывающих деньги игрой, нет. Но вот любовь к ракетке порой тянется с детства и не имеет цены.Набор очков, согласно регламенту, ведется по круговой системе исходя из личных и парных встреч. Пройти всю дистанцию на одном дыхании задача довольно сложная. Достаточно дать слабину или заранее уверовать в успех как соперник тут же переходит в наступление и склоняет чащу весов в свою пользу. С подобными ситуациями кировчане сталкиваются и на выездных турнирах. На крупных честь региона отстаивает сборная команда. И порой она делает это успешно.В области остается проблема оттока кадров. Подающие надежды игроки переезжают тренироваться в другие города, где созданы условия для развития тенниса. Тем не менее, тот же командный чемпионат раскрывает потенциал молодых теннисистов. Интриг в розыгрыше призовых мест здесь достаточно. Нынешняя привела к тому, что чемпионский титул в упорной борьбе достался команде "Олимпликс". Второе место у "Фортуны", третье у "Надежды".