В Кирове прошло областное Первенство по художественной гимнастике

Умело манипулировать предметом, показать хорошую растяжку и при этом не забыть улыбнуться. Выполнения этих требований пыталась добиться каждая участница областного Первенство по художественной гимнастике. О его особенностях и традициях расскажет Роман Четвериков.Позади первые шаги в гимнастике, первые успехи и постепенное привыкание к новшествам этого спорта. Показать себя в нем красиво теперь обязательное требование. Сделать это девочкам с 8 лет под силу. Областное Первенство для них основной старт сезона. Его еще образно называют Олимпийскими играми. Поэтому, выступить на нем достойно цель каждой участницы.Условия в спорте для всех одинаковые. Под этим утверждением подпишется любой ребенок и взрослый, участвующий в соревнованиях. Художественная гимнастика не исключение. Оценка рождается из уровня мастерства. К ошибкам участницы относятся спокойно и от старта к старту стараются совершенствовать технику и артистизм.Прошедший двухдневный турнир в последующем сыграет свою роль в карьере каждой гимнастки. На этом этапе спортсменки выполнили домашнее задание - то, что было срежиссировано и поставлено тренером. Этот турнир призван открывать новые звездочки в областной гимнастике.Награды турнира нашли своих обладательниц в индивидуальных и групповых упражнениях. Тем самым, пройдена еще одна своеобразная ступень в карьере гимнасток. Переступая которую, они становятся более зрелыми спортсменками. Со своим стилем и яркими номерами.