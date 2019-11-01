В Кирове прошло областное Первенство по художественной гимнастике

Умело манипулировать предметом, показать хорошую растяжку и при этом не забыть улыбнуться. Выполнения этих требований пыталась добиться каждая участница областного Первенство по художественной гимнастике. О его особенностях и традициях расскажет Роман Четвериков.
Позади первые шаги в гимнастике, первые успехи и постепенное привыкание к новшествам этого спорта. Показать себя в нем красиво теперь обязательное требование. Сделать это девочкам с 8 лет под силу. Областное Первенство для них основной старт сезона. Его еще образно называют Олимпийскими играми. Поэтому, выступить на нем достойно цель каждой участницы.
ЕКАТЕРИНА НОВИКОВА, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Легко дается тем, кто от природы наделен координацией. Но дети кто не обладает такими способностями они достигают это большим трудом и количеством повторений. Одна сделала три раза перекат и уже научилась. А другой нужно сделать 33 раза».
Условия в спорте для всех одинаковые. Под этим утверждением подпишется любой ребенок и взрослый, участвующий в соревнованиях. Художественная гимнастика не исключение. Оценка рождается из уровня мастерства. К ошибкам участницы относятся спокойно и от старта к старту стараются совершенствовать технику и артистизм.
КИРА МАЛЬЦЕВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Было много недочетов. Переброски теряли, носки не тянули».
Прошедший двухдневный турнир в последующем сыграет свою роль в карьере каждой гимнастки. На этом этапе спортсменки выполнили домашнее задание - то, что было срежиссировано и поставлено тренером. Этот турнир призван открывать новые звездочки в областной гимнастике.
СВЕТЛАНА ГРУХИНА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Оценивается техника работа с предметом, техника работы телом, мастерство. Они делают риски. Они выполняют то же самое, что и мастера. Только меньшей стоимостью».
Награды турнира нашли своих обладательниц в индивидуальных и групповых упражнениях. Тем самым, пройдена еще одна своеобразная ступень в карьере гимнасток. Переступая которую, они становятся более зрелыми спортсменками. Со своим стилем и яркими номерами.