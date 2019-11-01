В Кирове впервые набирают детскую команду по следж-хоккею. В неё бесплатно принимают детей с ограниченными возможностями здоровья с 7 до 14 лет. Тренировки начинаются уже в ноябре. Кто их будет проводить и как попасть в команду узнала Юлия Шалаева.Данила Кочкин занимается спортом с 18 лет. В свое время он был в составе профессиональной команды по следж-хоккею в республике Удмуртия. Особенности его физической формы никогда не были препятствием для занятий спортом. Поэтому, вернувшись в Киров Данила загорелся мечтой, чтобы и у нас появилась своя команда по следж-хоккею, где бы смогли играть ребята с ограниченными возможностями. И вот, благодаря инициативе благотворительного фонда "Это чудо" при поддержке фонда президентских грантов в Кирове стартовал социальный проект для детей-инвалидов, мечтающих играть в хоккей.Тренировки будут проходить в СК "Союз". Для юных спортсменов закупили экипировку, клюшки и специальные сани для следж-хоккея.Планируются не только тренировки, но и встречи с паралимпийцами и товарищеский матч с действующей командой по детскому следж-хоккею. Всю информацию о проекте можно узнать на сайте благотворительного фонда "Это чудо".