В Кирове впервые набирают детскую команду по следж-хоккею. В неё бесплатно принимают детей с ограниченными возможностями здоровья с 7 до 14 лет. Тренировки начинаются уже в ноябре. Кто их будет проводить и как попасть в команду узнала Юлия Шалаева.
Данила Кочкин занимается спортом с 18 лет. В свое время он был в составе профессиональной команды по следж-хоккею в республике Удмуртия. Особенности его физической формы никогда не были препятствием для занятий спортом. Поэтому, вернувшись в Киров Данила загорелся мечтой, чтобы и у нас появилась своя команда по следж-хоккею, где бы смогли играть ребята с ограниченными возможностями. И вот, благодаря инициативе благотворительного фонда "Это чудо" при поддержке фонда президентских грантов в Кирове стартовал социальный проект для детей-инвалидов, мечтающих играть в хоккей.
ДАНИЛА КОЧКИН, КООРДИНАТОР ПРОЕКТА "СЛЕДЖ-ХОККЕЙ В КИРОВЕ":
«Сейчас самое главное нам найти ребят - без ребят не будет команды. Хотелось бы, чтобы услышали родители, и чтобы они не боялись отдавать детей. У нас будут хорошие тренера, хорошее отношение».
Тренировки будут проходить в СК "Союз". Для юных спортсменов закупили экипировку, клюшки и специальные сани для следж-хоккея.
НАТАЛЬЯ ПЕТРОВА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ДИРЕКТОРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА "ЭТО ЧУДО" Г.КИРОВ:
«Мы приглашаем и мальчиков, и девочек. Это ребята от 7 до 14 лет, которые имеют нарушения опорно-двигательного аппарата, ДЦП. Но если родители понимают, что ребенок и с расстройствами аутического спектра захочет играть в хоккей и сможет это делать мы его возьмем».
Планируются не только тренировки, но и встречи с паралимпийцами и товарищеский матч с действующей командой по детскому следж-хоккею. Всю информацию о проекте можно узнать на сайте благотворительного фонда "Это чудо".