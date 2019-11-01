В Кирове прошел турнир по бильярду среди сотрудников ОВД

Словосочетание "бильярд и полицейские" становится все более распространенным по стране. Большинство турниров проводится с привязкой к памятным датам. Соревнования, приуроченные к Дню сотрудников органов внутренних дел, прошли и в Кирове.За турнирную победу за бильярдными столами борьба, как обычно, шла целых два дня. Мастерские удары, увлекательные игры и неожиданные результаты. Это лишь некоторые особенности данного турнира, проводимого Кировским отделением Международной полицейской ассоциации. Из года в год число его участников растет. Бильярд близок им по духу. Кроме того, он создает атмосферу спортивного праздника. Соревнования прошли на высоком уровне и послужили дальнейшим шагом в развитии бильярдного спорта среди бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов. Интерес к кировскому турниру проявляют и их коллеги из других регионов.