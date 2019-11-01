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В Кирове прошел турнир по бильярду среди сотрудников ОВД

В Кирове прошел турнир по бильярду среди сотрудников ОВД

Сегодня, 15:10
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Роман Четвериков
В Кирове прошел турнир по бильярду среди сотрудников ОВД


Словосочетание "бильярд и полицейские" становится все более распространенным по стране. Большинство турниров проводится с привязкой к памятным датам. Соревнования, приуроченные к Дню сотрудников органов внутренних дел, прошли и в Кирове.

За турнирную победу за бильярдными столами борьба, как обычно, шла целых два дня. Мастерские удары, увлекательные игры и неожиданные результаты. Это лишь некоторые особенности данного турнира, проводимого Кировским отделением Международной полицейской ассоциации. Из года в год число его участников растет. Бильярд близок им по духу. Кроме того, он создает атмосферу спортивного праздника. Соревнования прошли на высоком уровне и послужили дальнейшим шагом в развитии бильярдного спорта среди бывших и действующих сотрудников правоохранительных органов. Интерес к кировскому турниру проявляют и их коллеги из других регионов.

ЮРИЙ ЖДАНОВ, ПРЕЗИДЕНТ РС МПА:
«То, что делают люди на очень здоровой основе, на основе спорта, на основе проведения каких-то научных мероприятий, объединяют тех людей, которые уже отслужили или еще находятся в строю, это вызывает и восхищение, и уважение».



НИКОЛАЙ КОЩЕЕВ ПРЕЗИДЕНТ КИРОВСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ РС МПА:
«То, что было на первых турнирах можно было назвать любительский бильярдом. А сегодня, это не моя оценка, а главного судьи, сейчас уровень подготовки наших участников очень вырос».
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