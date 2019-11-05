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Начинающие спортсмены встретились на Первенстве города по рукопашному бою

Начинающие спортсмены встретились на Первенстве города по рукопашному бою

Вчера, 15:29
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Роман Четвериков
Начинающие спортсмены встретились на Первенстве города по рукопашному бою


Детям интересен рукопашный бой. Подтверждением этому стало Первенство города. Турнир предназначен, прежде всего, для получения боевой соревновательной практики среди начинающих спортсменов. Они представляли не только областной центр, но и районы области.

Напористо, динамично и практически не давая шансов сопернику. Это идеальный вариант ведения боя, который внушают воспитанникам тренеры. Но городской турнир настолько непредсказуем, что им приходится брать в расчет состав его участников. Многие друг с другом не знакомы. Отсюда возникают и неофициальные тренировки, больше похожие на серьезный спарринг.

МИЛЕНА ОЛЬКОВА, УЧАСТНИЦА ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА:
«Нас учит уходить от ударов, на скорость удара, на опережение».

Алексей Кириллов тренер с большим опытом. Подготовка у него выстраивается через регулярные занятия, работу над ошибками после поражений и анализом поединков конкурентов. Девиз не стоять на месте и есть тот ключ, раскрывающий у его ребят бойцовские способности.

АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВ, ТРЕНЕР ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ:
«Четыре формы боя. Атакующая, ответная, встречная, опережающая. В зависимости от противника, стиля, подготовленности».

Правда, быть "вторым номером" эти ребята не хотят. Они ищут любую возможность, ведущую к завоеванию награды турнира. Он был, как всегда, представительным. Команды 8-ми районов и большая группа рукопашников из Кирова. Помимо характера, здесь формируется и спортивная личность, желающая оставить свой след в истории областного рукопашного боя.

ЯРОСЛАВ ГРЕДИН, УЧАСТНИК ПЕРВЕНСТВА ГОРОДА:
«Ну я хочу добиться округа. Он скоро будет, не знаю возьмут ли. Россия, а потом на мире победить».

Особенность турнира. В бой идут и совсем юные бойцы. Они уже умеют бросать, атаковать, защищаться. Участие на городском Первенстве для них первая попытка самовыразиться в мире единоборств. В него их приводят родители, видящие перспективы в становлении мужчин и людей, идущих к поставленной цели.

ОЛЕГ ХЛУСЬЯНОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ РУКОПАШНОГО БОЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Сейчас спорт помолодел. Не знаю это к сожалению или к радости. Но это объективно. Вот футболистов набирают с 4 лет. Так что ранняя специализация -  это веяние времени».

Прошедшее Первенство города стало заключительным турниром года для рукопашников. Теперь у них будет время, чтобы подготовить себя к турниру рангом выше. Им станет областное Первенство, намеченное на февраль.
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