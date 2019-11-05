Юные футболисты из Кирова показали характер на всероссийском турнире по футболу в Перми

В Перми прошел всероссийский турнир по футболу. Команды ДЮСШ-5 не упустили возможность сравнить себя со сверстниками. Одной даже удалось дойти до финала, где ребятам пришлось показать свой характер.Четыре тренировки в неделю по полтора часа. Эта часть одного из занятий разминочная. Но даже на ней видно, что мальчишки профессионально относятся к делу. Они не боятся брать на себя тренерские функции, чтобы четко отработать каждое упражнение. Но предпочтение все же отдается работе с мячом. Подготовка к пермскому турниру шла как в зале, так и на улице. Вот только игровое поле, на которое им предстояло выйти, было им в новинку.Турнир "Пермь Великая" собрал 16 команд. Групповой этап не стал затруднением для кировчан, выигравшим все встречи. Стыковые же матчи футболистам уже не дают права на ошибку. Собранность в такие моменты у ребят наработана. В этом году они неоднократно выезжали на российские соревнования. Соперников изучать научились. Отточена и своя фирменная игра. Правда, в полуфинале пришлось потратить много сил, чтобы пройти футболистов из пермской академии.Перед финалом юные игроки сами себе сказали. Сколько можно проигрывать в решающих матчах. Ведь последний трофей был добыт давно. Оставив в стороне эмоции и волнение, очередной финал команда сыграла как единое целое. Результат не заставил себя ждать. 5-3. С таким счетом была обыграна пермская "Звезда". Тем самым, был снят психологический груз, давивший на игроков. Победа - самое яркое воспоминание от турнира.По словам тренера, его команда прибавляет и ждет новый футбольных вызовов. На будущий год ею намечено участие в нескольких крупных всероссийских турнирах.