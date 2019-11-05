Юные футболисты из Кирова показали характер на всероссийском турнире по футболу в Перми

В Перми прошел всероссийский турнир по футболу. Команды ДЮСШ-5 не упустили возможность сравнить себя со сверстниками. Одной даже удалось дойти до финала, где ребятам пришлось показать свой характер.
Четыре тренировки в неделю по полтора часа. Эта часть одного из занятий разминочная. Но даже на ней видно, что мальчишки профессионально относятся к делу. Они не боятся брать на себя тренерские функции, чтобы четко отработать каждое упражнение. Но предпочтение все же отдается работе с мячом. Подготовка к пермскому турниру шла как в зале, так и на улице. Вот только игровое поле, на которое им предстояло выйти, было им в новинку.
РОДИОН ЛУЧИНИН, ТРЕНЕР КОМАНДЫ ДЮСШ-5:
«Манеж, очень хорошие там условия. Он чисто футбольный. Раздевалок много, трибуны большие, все матчи снимались. Все просто великолепно».
Турнир "Пермь Великая" собрал 16 команд. Групповой этап не стал затруднением для кировчан, выигравшим все встречи. Стыковые же матчи футболистам уже не дают права на ошибку. Собранность в такие моменты у ребят наработана. В этом году они неоднократно выезжали на российские соревнования. Соперников изучать научились. Отточена и своя фирменная игра. Правда, в полуфинале пришлось потратить много сил, чтобы пройти футболистов из пермской академии.
ЕГОР ТОРОПОВ, ИГРОК КОМАНДЫ ДЮСШ-5:
«У нее защитники хорошие. Со штрафного бьют. Они плотно в защите защищаются».
Перед финалом юные игроки сами себе сказали. Сколько можно проигрывать в решающих матчах. Ведь последний трофей был добыт давно. Оставив в стороне эмоции и волнение, очередной финал команда сыграла как единое целое. Результат не заставил себя ждать. 5-3. С таким счетом была обыграна пермская "Звезда". Тем самым, был снят психологический груз, давивший на игроков. Победа - самое яркое воспоминание от турнира.
ДМИТРИЙ ТОРОПОВ, ПАПА ФУТБОЛИСТА:
«Смотришь на них и видишь, им уже не по 8-9 лет, а по 12 лет. Как решают вопросы, как слушают тренера. Намного взрослее».
По словам тренера, его команда прибавляет и ждет новый футбольных вызовов. На будущий год ею намечено участие в нескольких крупных всероссийских турнирах.