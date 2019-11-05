В Кирове прошел открытый Чемпионат по прыжкам на батуте в дисциплине "акробатическая дорожка"

Юные акробаты готовятся к новому соревновательному сезону. Главная цель - опробовать пока еще не отработанные акробатические комбинации. Чтобы добавить тренировкам состязательный дух, в Кирове был проведен открытый Чемпионат по прыжкам на батуте в дисциплине "акробатическая дорожка".
Выкрики "Стой" и аплодисменты - это традиция спортивной акробатики. Юные спортсмены таким образом поддерживают друг друга, желая удачи даже соперникам. Сегодня у них непростое задание - на дорожке нужно "обкатать" два новых упражнения. При приземлении падать нельзя - отнимут балл. Устоять на ногах получается не всегда в том числе и у самых опытных акробатов.
ДАНИЛ СПИЦЫН, Г.КИРОВ:
«Первое расслабился - на приземлении упал, второе тоже руки были расслабленный и встал двойной с винта».
ИСЛАМ ВАККАСОВ, Г.ВЯТСКИЕ ПОЛЯНЫ:
«Первое упражнение я стал делать и меня выбила дорожка. Второе накатил - и все отлично».
Открытый чемпионат по прыжкам на батуте в дисциплине акробатическая дорожка объединил спортсменов из нескольких районов области. Ребята приехали посоревноваться и отработать новые элементы перед январскими отборочными состязаниями. Каждое упражнение оценивается по сумме баллов.
ЕЛЕНА ПЕРЕШЕИНА, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО СУДЬИ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Если упражнение выполнено чисто, то и оценка наиболее высокая, если разведены ноги, согнуты колени, согнуты руки, то оценку меньше получают».
Это предварительные соревнования. Самые сильные ребята выйдут в финал и получат шанс представить свою программу для отбора в сборную Кировской области, чтобы потом отстаивать честь региона на всероссийском уровне.