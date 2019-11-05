Юниорская команда «Олимпия» порадовала болельщиков двумя домашними победами.

В очередном туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова принимали одного из аутсайдеров дивизиона «Восток» ижевскую «Ижсталь».Поквитаться с этой командой кирово-чепецкая юниорка мечтала ещё с прошлого сезона, когда в матче на выезде, «Олимпия» попала под пресс беспринципности местного арбитра Сергей Смагина и проиграла «Ижстали» с крупным счётом 6-18.Реванш состоялся!В обеих встречах хозяева победили – 4-1 и 3-0. Причём, безо всяких судейских манипуляций.В составе «Олимпии» в первом матче отличились Владислав Шабалин, Никита Кузнецов, Егор Лекомцев и Кирилл Боговаров. В повторной встрече Кирилл Боговаров записал на свой счёт ещё одну шайбу. Его почин поддержали Дмитрий Шургин и Павел Михеев, а голкипер Артём Казаков оформил свой второй «сухарь» в сезоне.Заработав шесть очков, «Олимпия» поднялась на пятую строчку турнирной таблицы. От третьего места команду отделяют всего три очка.Безоговорочный лидер розыгрыша – казанский «Ак Барс». За ним следуют казанское «Динамо» и нижнекамский «Нефтехимик».В следующем туре первенства ЮХЛ кирово-чепецкая юниорка играет на выезде с альметьевским «Нефтяником». Встречи пройдут 16 и 17 ноября.