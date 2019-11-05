В Кирове выступили сильнейшие гиревики области

Во Дворце единоборств прошли соревнования «Кубок Вятки». Почти все сильнейшие гиревики области приняли участие в стартах. Но даже им пришлось выступить на пределе своих возможностей.От 8 до 32 килограммов. Разброс по весу гирь объяснялся возрастом участником. На Кубке выступали юноши, взрослые и женщины. Турнир ежегодный. Но на каждом любой гиревик вынужден за 10 минут показать выносливость. Даже если его начнут покидать силы.Матвей Родимов, по отзывам тренеров, стойкий мальчишка. На помосте всегда старается стоять до последнего. Сдаться не позволяет сила характера и цель, к которой он идет."Кубок Вятки" для кировчан турнир особенный. В программе только одно упражнение. Длинный цикл. Он считается наиболее тяжелым в плане физических нагрузок, испытываемых спортсменом. Это ведет к чрезмерному расходованию энергии и раннему утомлению. Поэтому, результат в этом виде гиревого спорта часто бывает непредсказуем.Преждевременные сходы с помоста в ряде случаев неожиданно срывали выступления даже опытных гиревиков. Для большинства участников это не становилось трагедией. Кубок турнир не отборочный. А скорее, проверочный для набора опыта в сложном упражнении. Оно входит в обязательную часть любых соревнований. В следующий раз в Кирове длинный цикл будет представлен на декабрьском юношеском Первенстве области.