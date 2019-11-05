МХК «Олимпия» второй месяц без побед.

10 ноября в очередном туре первенства НМХЛ кирово-чепецкая молодёжка принимала одного из лидеров западной конференции санкт-петербургское «Динамо-Юниор».После провальной выездной серии руководство клуба предприняло ряд антикризисных мер.Во-первых, был проведён глубокий и серьёзный анализ поражений. Во-вторых, принято решение об изменении тактики игры, а новые схемы отработаны на тренировках. Наконец, в-третьих, проведены мероприятия по сплачиванию коллектива.Изменился и состав команды. Тренерский штаб расстался с голкипером Никитой Карповым и форвардом Егором Чупиным, но пригласил пять новых игроков: защитника Николая Короткова и нападающих Максима Петрасюка, Александра Гончарова, Кирилла Колтунова, Егора Мулындина. Кроме того, был назначен новый капитан команды, этот пост доверен Александру Моисееву.Увы, несмотря на проделанную работу «Олимпия» вновь потерпела неудачу, встреча завершилась победой гостей со счётом 1-0. Единственная шайба в ворота хозяев влетела на 15-й минуте. Казалось бы, времени на то, чтобы отыграться, было достаточно, но все попытки «Олимпии» пробить оборону бело-синих успехом не увенчались. Так, в третьем периоде, играя впятером против трёх соперников, чепчане в течение полутора минут имели возможность реализовать численное большинство, но своим шансом так и не воспользовались.Потеряв два очка, кирово-чепецкая молодёжка опустилась на предпоследнее, седьмое место в турнирной таблице восточной конференции и на четырнадцатое – в лиге. Показатель весьма печальный, учитывая, что сыграна уже треть матчей, а в плей-офф выходят только первые восемь команд – по четыре из каждой конференции.В следующем туре первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва вновь выйдут на домашний лёд. 12 ноября «Олимпия» принимает команду «Карелия» из Кондопоги. Начало матча в 18.30.Руководство клуба приняло решение сделать вход бесплатным. Возможно, что активная поддержка болельщиков поможет «Олимпии» одержать победу и наконец-то выйти из кризиса.