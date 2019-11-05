В Кирове впервые состоялись соревнования по фигурному катанию среди взрослых. Сотрудник МЧС Александр Ситников хорошо знает, что такое кризисная ситуация. И перед первым в жизни выступлением - та же концентрация. Офицер подготовил интерпретацию, и судьи оценивают не только его катание, но и артистичность. Программа длится минуту сорок секунд, но эмоции долго не отпускают.
АЛЕКСАНДР СИТНИКОВА, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Эйфория... Реально... По крайней мере я почувствовал, что все-таки ощущает дочь моя, которая участвует в соревнованиях, ездит в Казань. Родитель должен почувствовать все-таки сам, прежде чем что-то требовать от ребенка на льду».
Чтобы выступить смогли и подростки, возраст участников снизили до 13 лет. Для большинства - это первый выход на лед перед судьями. И зрители от всей души болеют за каждого.
СВЕТЛАНА ДРУГОВА:
«Мы очень восхищаемся взрослыми людьми, которые не боятся выйти на лед и показать свои умения на льду на соревнованиях».
Кировчанка Ольга Чулкова, Ирина Брежневых из Сыктывкара и Наталья Саблина из Екатеринбурга - яркий пример того, что и в возрасте за 60-т можно вести активную спортивную жизнь. Наталья - преподает в вузе программирование и уже 10 лет активно участвует в соревнованиях.
НАТАЛЬЯ САБЛИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (ЕКАТЕРИНБУРГ):
«Хочется показать всё ещё задор, энтузиазм, энергию».
Здесь запрещены многооборотные прыжки, проще вращения и шаги. Но и в этом ледовом мире приходится часами работать. А еще взрослым мешает страх и здесь также случаются травмы. Что же влечет уже состоявшихся людей на лед?
ЕКАТЕРИНА ЖУЙКОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Это мечта детства, мы не имели возможности заниматься этим в детстве, а фигурное катание очень нравится, это возможность реализовать себя в какой-то мере».
"Ледовый мир" - так назвали соревнования - привлекает многих. И это, действительно, целый мир, объединяющий единомышленников из разных городов и стран. И они приезжают не только за медалями, важная часть таких встреч - общение.
ИРИНА БРЕЖНЕВЫХ, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (СЫКТЫВКАР):
«У нас пока маленькая группа, заниматься начали лишь два года назад».
ВАЛЕРИЯ ШЕИНА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ (ПЕТРОЗАВОДСК):
«Лед очень сильно затягивает, кто туда попадает, по опыту, - все, как фанатики. У нас тренер находится в 40 километрах от города, в городе Кондопоге, вот мы в 8 утра уже на тренировке».
Особенность кировских соревнований - старая система судейства. Шесть баллов - элемент безукоризненен, а 0 - увы, не исполнен.
СВЕТЛАНА ВЕРТЕЛЕЦКАЯ, КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Милая традиция соревнований фигуристов - это памятные подарки для участников. Шоколадки, значки, магнитики, визитки еще долго будут напоминать об этом дне».
Как и в большом спорте, любители разделены по возрасту и уровню катания. Чем выше уровень, тем сложнее элементы. За плечами кировчанки Натальи Назарович - фигурно-катательное детство и ледовое шоу в Перу. Бывший фигурист - и строитель Владимир Лихачев, он привел на каток дочь и через 27-лет вновь встал на лед.
ВЛАДИМИР ЛИХАЧЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Непосредственно перед стартов - самый волнительный момент в любых соревнованиях, независимо выходишь ты на лед, спортивную площадку или лыжную трассу».
Волновались не только участники, но и организаторы, всем хотелось, чтобы первые соревнования удались.
КРИСТИНА РЕШЕТНИКОВА, ТРЕНЕР ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ, ОРГАНИЗАТОР СОРЕВНОВАНИЙ:
«Я не ожидала, конечно, такого радушного приема, это очень вдохновило, думаю, мы сейчас учтем все плюсы и минусы и будем стараться совершенствоваться».
Путь к турниру был долгим. Еще в советское время в Кирове появилась секция для рабочей молодежи, более 10 лет назад открылась воскресная группа для взрослых, затем - возможность тренироваться в будни и вот - соревнования.
ТАМАРА ШАБАЛИНА, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мы прежде всего привлекаем людей, чтобы они занимались своим здоровьем, мы просто восхищаемся теми людьми, которые занимаются фигурным катанием, несмотря на свои семьи, на занятость на работе».
И эти кубки, медали и дипломы - не только за выполненные элементы, но и за активную спортивную жизнь.
ДАРИНА СУСЕКОВА, ТРЕНЕР ПО ФИГУРНОМУ КАТАНИЮ, СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Мне кажется, победа - это то, что мы все здесь собрались, я считаю то, что мы выходим на лед, что дети выходят на лед, взрослые выходят - это уже победа, над самим собой в первую очередь - это главное».
И уже началась подготовка к новым турнирам. В этом году в программу взрослой любительской олимпиады впервые включено фигурное катание. Наталье Саблиной из Екатеринбурга уже одобрили заявку на участие. Вполне возможно, что когда-нибудь на главном старте смогут выступить и кировчане.