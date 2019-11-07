В Кирове прошел межрегиональный турнир по тхэквондо

Областная федерация тхэквондо провела межрегиональный турнир "Киров OPEN". Он стал одним из самых массовых за всю историю его проведения. Боевые навыки показали более трехсот участников.Им нет еще и семи, а они уже серьезно экипированы и готовы идти в полный контакт. Тем более, что награды гарантировались всем спортсменам, независимо от занятого места. Такой демократичный подход не ущемляет стремления ребят провести хороший спарринг. Эмоции порой берут вверх над разумом. Но есть понимание о самой сути вида спорта, в который в последние годы родители все чаще приводят детей.Управлять детским темпераментом сложно, признаются взрослые. Одно соревнование может заменить месяц тренировок. И на каждом от ребенка требуется максимальная самоотдача. По-иному, в тхэквондо нельзя."Kirov Open" отличный мастер-класс в повышении мастерства. Хотя все происходит быстро и динамично. На коврах, сменяя друг друга, группы участников выполняли формальные комплексы и проводили поединки. Такое движение год от года привлекает команды из России. Турнир считается межрегиональным. Но в этом году он поднялся до статуса международного. Впервые попробовать себя в большой конкурентной среде приехали спортсмены из Казахстана.Один из факторов, привлекающих гостей, это объективное судейство, которое все чаще доверяют молодежи. В их числе победители и призеры международных турниров.Два балла за удар ногой в голову, один балл за удар в корпус. При подведении итогов выяснилось. Хозяева Кубка неплохо владеют боевой техникой. По количеству завоеванных медалей у кировчан первое общекомандное место. Серебро отправляется в Тюмень. Командную бронзу увозят спортсмены из Ижевска.