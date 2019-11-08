В "Быстрице" пловцы от 10 до 14 лет вступили в борьбу за награды областного Первенства

В "Быстрице" начались соревнования, на которых можно было увидеть настоящее море эмоций. При серьезной поддержке родителей пловцы от 10 до 14 лет вступили в борьбу за награды областного Первенства. Для многих из них оно стало первым серьезным стартом в спортивной карьере.Это Первенство практически ничем не отличается от других плавательных соревнований. Те же три дня состязаний, разнообразие дистанций и амбиции юных пловцов. Показать их на водных дорожках еще полдела. Прежде, надо настроить себя на хорошее выступление.К 10-ти годам ребенок проходит базовый этап спортивной подготовки. Далее переходит на уровень начальной специализации. Исходя из возможностей, тренеры подбирают и стили плавания, которые лучше всего получаются у ребят. Обкатка проходит на внутришкольных стартах. Выход на Первенство следующий шаг в развитии пловца. Александра Федорова оказалась в сильнейшем заплыве на полтиннике брассом. Он ей больше подходит, исходя из соревновательного опыта.Все участники Первенства поделены на три группы. Первая обязана проплыть три обязательных дистанции. Среди них и самая длинная - 800 метров вольным стилем.Где прибавить, на первой или второй половине? Это решение за воспитанника принимает тренер. Стратегия играет важную роль. Во избежание сбоя до старта проделывается большая тренировочная работа. Анастасия Малкова с объемами справляется. Поэтому, с легкостью ушла в отрыв и только увеличивала его от преследовательниц. Финишировала в гордом одиночестве и с достойным результатом.Места в итоговых протоколах после 38 заплывов послужат поводом, чтобы присмотреться к наиболее перспективным ребятам. По своему возрасту им предстоит в дальнейшем проплыть крупные всероссийские соревнования в Сыктывкаре и принять участие в национальном турнире "Веселый дельфин".