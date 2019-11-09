В «Олимп-Арене» началась модернизация освещения над ледовой площадкой.

Устаревшие, металлогалогеновые лампы меняют на современные светодиодные светильники.Работы ведутся в ночное время, чтобы не мешать тренировкам хоккеистов и фигуристов.Так, в ночь на 15 ноября монтажники установили 16 новых приборов в крайнем ряду со стороны южной трибуны. Всего же предстоит заменить и настроить 128 светильников.На эти цели из областного бюджета выделено более 1 миллиона рублей.Работы планируется завершить к 22 ноября.Ранее качество освещения ледовой арены не раз становилось предметом критики как со стороны хоккеистов, так и болельщиков.