Юниорская команда «Олимпия» дала бой одному из своих главных соперников.

В очередном туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова играли на выезде с альметьевским «Нефтяником».В первом же матче гости одержали победу 1-0. Исход встречи определился в серии буллитов, поскольку ни в основное время, ни в овертайме счёт так и не был открыт.Победную шайбу забросил нападающий Павел Лебедев.Ещё одним героем матча стал голкипер «Олимпии» Артём Казаков, сумевший сохранить целостность своих ворот. Это его третья победа с «сухим» счётом в сезоне.Однако уже на следующий день хозяевам удалось взять реванш. «Олимпия» уступила с минимальной разницей 4-5. В составе команды точными были Кирилл Боговаров, Дмитрий Шургин, Дмитрий Ершов и Михаил Бычков.Заработав два очка, кирово-чепецкая юниорка опустилась на шестое место турнирной таблицы. Притом, что располагающиеся на четвёртой и пятой строчках казанская «Волна» и альметьевский «Нефтяник» имеют такое же количество очков в активе – 31. Расстановку команд определяют лишь дополнительные показатели.Вместе с тем, тройка лидеров выглядит без изменений: казанские «Динамо» и «Ак Барс», нижнекамский «Нефтехимик».В следующем туре первенства ЮХЛ кирово-чепецкие юниоры принимают одного из аутсайдеров розыгрыша казанскую «Смену». Матчи пройдут 23 и 24 ноября.