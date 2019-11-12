Прямой эфир
14 ноя 11:14 В поселке Светлом местные жители уже месяц живут без воды 15 ноя 11:09 Жители Котельнича считают, что УК необоснованно завышают стоимость своих услуг 12 ноя 17:50 Сложная ситуация в Даровском районе - без переправы остались два населенных пункта 13 ноя 18:10 Профессиональный праздник отмечают бойцы спецназа УФСИН 12 ноя 17:56 В Кирове появится необычный сквер 13 ноя 15:08 В Кирове наградили победителей конкурсов ТОСов и центров местных инициатив 14 ноя 17:45 В Кирове прошел творческий конкурс для слабовидящих 14 ноя 12:05 В Кирове отменят часть общественных маршрутов 13 ноя 18:07 Состояние дороги на улице Торфяной в мкр. Озерки беспокоит жителей уже много лет 13 ноя 12:20 Посвящение в юные инспекторы дорожного движения учащихся 1 класса средней школы №70
-5°C
$
63,75
70,53
19 ноября 10:47
18 ноя 18:01 Кировские борцы отметили всероссийский День самбо 18 ноя 17:48 В школы искусств Кировской области поступили новые музыкальные инструменты в рамках нацпроекта «Культура» 18 ноя 17:43 В регионе продолжается ремонт лифтов 18 ноя 14:59 В Герценке готовится презентация книги стихов Андрея Жигалина "Перепрятанная жизнь" 18 ноя 12:11 Кировские активисты обустраивают родник в деревне Сумороки 18 ноя 11:06 Телезрителей и радиослушателей ждет процесс переформатирования вещания с 18-го на 19-ое ноября 18 ноя 10:57 Председателем кировского ОЗС стал Владимир Бакин 18 ноя 08:48 Молодёжная команда «Олимпия» отправляется в очередную командировку. 18 ноя 08:47 Юниорская команда «Олимпия» дала бой одному из своих главных соперников. 16 ноя 11:30 В «Олимп-Арене» началась модернизация освещения над ледовой площадкой.
Кировские борцы отметили всероссийский День самбо

Кировские борцы отметили всероссийский День самбо

Вчера, 18:01
265
Роман Четвериков
Кировские борцы отметили всероссийский День самбо


В России отметили День самбо. Этот праздник по всей стране традиционно отмечается проведением турниров. Киров не стал исключением. Самбисты разных возрастов встретились на коврах, чтобы определить лучших в особенный для них день.

16 ноября день рождения самбо. Как вид спорта оно появилось в 1938-м году. В веке 21-м эта борьба один из самых популярных в России видов единоборств. Не случайно наша страна до сих пор считается законодателем мод на ковре и сильнейшей державой на планете. Это и служит поводом для ребят, чтобы идти в самбо в расчете на будущие победы.

КОНСТАНТИН КОНОНОВ, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ САМБО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Всероссийский день самбо - это вообще праздник в первую очередь для детей. Чтобы они могли окунуться в атмосферу, познакомится с этим спортом, с его историей и дальше развиваться в этом направлении».

Праздничный турнир лишний раз доказал, что самбо в области не теряет популярности. Он собрал свыше 200 участников. Для самых юных борцов он стал первым соревнованием в жизни. Они если не копировали, то по технике и тактике старались быть похожими на взрослых. Не забывая при этом про тренерские установки.

АНДРЕЙ ШИШКИН, ГЛАВНЫЙ СУДЬЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
«Знаете, когда ребенок приходит ко мне, я не рассматриваю талант какой-то. Я вижу в нем ребенка, которому надо помочь сделать первые шаги, полюбить этот вид спорта».

От тренеров можно часто услышать. Ребенка словно подменили. Стимул победить соперника кроется в надлежащем подходе к любому турниру. Схватки на них становятся все зрелищнее. Хотя одно время областное самбо было в кризисе. Идущая смена поколений способствует возрождению былых успехов. И появлению амбициозных самбистов, начинающих делать грамотные выводы из поражений.  

ВЛАДИМИР БЕРЕСНЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Он меня скрутил и сел на удержание, а я не успел, и он выиграл».

Боевой настрой всех без исключения участников ощущался уже с первых же схваток. Попробовать себя в самбо решаются даже ребята, отдающие предпочтение другим видам единоборств. Национальная борьба для них интересна и притягательна.

ЕГОР РУМЯНЦЕВ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ:
«Бросками с колен, через спину. Оценка баллов только другая. Это интереснее? Возможно, тут если упал на спину можно отыграть. А в дзюдо, если упал, то все, ты проиграл».

День рождения самбо был отмечен с размахом. В турнире приняли участие команды из Кумен, Свечи, поселка Ленинского, Слободского, Кирово-Чепецка. Все 30 комплектов наград нашли своих обладателей. Но главным достижением стало само участие в большом спортивно-борцовском празднике.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама