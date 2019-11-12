Кировские борцы отметили всероссийский День самбо

В России отметили День самбо. Этот праздник по всей стране традиционно отмечается проведением турниров. Киров не стал исключением. Самбисты разных возрастов встретились на коврах, чтобы определить лучших в особенный для них день.16 ноября день рождения самбо. Как вид спорта оно появилось в 1938-м году. В веке 21-м эта борьба один из самых популярных в России видов единоборств. Не случайно наша страна до сих пор считается законодателем мод на ковре и сильнейшей державой на планете. Это и служит поводом для ребят, чтобы идти в самбо в расчете на будущие победы.Праздничный турнир лишний раз доказал, что самбо в области не теряет популярности. Он собрал свыше 200 участников. Для самых юных борцов он стал первым соревнованием в жизни. Они если не копировали, то по технике и тактике старались быть похожими на взрослых. Не забывая при этом про тренерские установки.От тренеров можно часто услышать. Ребенка словно подменили. Стимул победить соперника кроется в надлежащем подходе к любому турниру. Схватки на них становятся все зрелищнее. Хотя одно время областное самбо было в кризисе. Идущая смена поколений способствует возрождению былых успехов. И появлению амбициозных самбистов, начинающих делать грамотные выводы из поражений.Боевой настрой всех без исключения участников ощущался уже с первых же схваток. Попробовать себя в самбо решаются даже ребята, отдающие предпочтение другим видам единоборств. Национальная борьба для них интересна и притягательна.День рождения самбо был отмечен с размахом. В турнире приняли участие команды из Кумен, Свечи, поселка Ленинского, Слободского, Кирово-Чепецка. Все 30 комплектов наград нашли своих обладателей. Но главным достижением стало само участие в большом спортивно-борцовском празднике.