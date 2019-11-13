Кировская "Родина" в рамках Чемпионата Суперлиги приняла казанское "Динамо"

"Родина" остается одной из двух команд, кто еще не набрал очков в Чемпионате Суперлиги. Шанс порадовать болельщиков был в воскресенье, когда команда принимала казанское "Динамо".Почти две недели пришлось ждать болельщикам, чтобы увидеть "Родину" на домашнем льду. Не удивительно, что игра собрала более двух тысяч человек. Все пришли с надеждой на первую победу в сезоне. Но по действиям хоккеистов стало закрадываться сомнение в достижение нужного результата.Между собой "Родина" и "Динамо" встретились в третий раз. Две предыдущие встречи завершились с одинаковым счетом 5-4. При чем, успех команды поделили. Казанцы были сильнее кировчан на Кубке. Реванш командой Игоря Загоскина был взят на предсезонном турнире в Ульяновске. Встреча чемпионата обещала тоже быть упорной. Уже к 19-й минуте соперники забили пять мячей. Больше в точности преуспели гости. Перед перерывом они сделали себе задел в преимуществе. Такой ход событий трибунами был воспринят неоднозначно.Второй тайм запомнился 10-ти минутной игровой вспышкой активности. Сократив счет до минимума, хозяева позволили динамовцам наказать себя за ошибки. Они снова создали себе комфортную разницу в счете. И вплоть до финального свистка перекрыли все подступы к своей штрафной. Только под занавес встречи кировчане смогли провести еще одну результативную атаку.Четыре забитых мяча пока потолок "Родины". Начало чемпионата у нее получилось непростым. К техническому поражению добавился тяжелый выезд на Восток. Привезти с него очки было из области фантастики. Сложности добавляет и плотность календаря.Проиграв 4-6, "Родина" опустилась на последнее место. Сосед по подвалу таблицы "Мурман". Именно с ним кировчане сыграют в среду, 20 ноября. И это будет хорошая возможность, чтобы занесли первые баллы на свой лицевой счет.