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Кировская "Родина" в рамках Чемпионата Суперлиги приняла казанское "Динамо"

Кировская "Родина" в рамках Чемпионата Суперлиги приняла казанское "Динамо"

Вчера, 12:16
234
Роман Четвериков
Кировская


"Родина" остается одной из двух команд, кто еще не набрал очков в Чемпионате Суперлиги. Шанс порадовать болельщиков был в воскресенье, когда команда принимала казанское "Динамо".

Почти две недели пришлось ждать болельщикам, чтобы увидеть "Родину" на домашнем льду. Не удивительно, что игра собрала более двух тысяч человек. Все пришли с надеждой на первую победу в сезоне. Но по действиям хоккеистов стало закрадываться сомнение в достижение нужного результата.   

Между собой "Родина" и "Динамо" встретились в третий раз. Две предыдущие встречи завершились с одинаковым счетом 5-4. При чем, успех команды поделили. Казанцы были сильнее кировчан на Кубке. Реванш командой Игоря Загоскина был взят на предсезонном турнире в Ульяновске. Встреча чемпионата обещала тоже быть упорной. Уже к 19-й минуте соперники забили пять мячей. Больше в точности преуспели гости. Перед перерывом они сделали себе задел в преимуществе. Такой ход событий трибунами был воспринят неоднозначно.

МАРИЯ ПОЛЯКОВА, БОЛЕЛЬЩИК ХК "РОДИНА":
«Я считаю, что у нас болельщики мало болеют. Все опускают руки, а надо очень сильно поддерживать».

Второй тайм запомнился 10-ти минутной игровой вспышкой активности. Сократив счет до минимума, хозяева позволили динамовцам наказать себя за ошибки. Они снова создали себе комфортную разницу в счете. И вплоть до финального свистка перекрыли все подступы к своей штрафной. Только под занавес встречи кировчане смогли провести еще одну результативную атаку.

СЕРГЕЙ ПЕРМИНОВ, НАПАДАЮЩИЙ ХК "РОДИНА":
«Тяжело сказать. Думаю, что, не получилась какая-то стройность игры в завершении атаки и в развитии. Моменты были, но пока тяжело нам это дается. Пропускаем очень простые мячи».

Четыре забитых мяча пока потолок "Родины". Начало чемпионата у нее получилось непростым. К техническому поражению добавился тяжелый выезд на Восток. Привезти с него очки было из области фантастики. Сложности добавляет и плотность календаря.

ИГОРЬ ЗАГОСКИН, ГЛАВНЫЙ ТРЕНЕР ХК "РОДИНА":
«Мы прилетели под вечер, полтора суток на восстановление. Это очень мало. Поэтому, пока сложно сказать в каком мы состоянии. Хватает на игру или не хватает. Сложно пока».

Проиграв 4-6, "Родина" опустилась на последнее место. Сосед по подвалу таблицы "Мурман". Именно с ним кировчане сыграют в среду, 20 ноября. И это будет хорошая возможность, чтобы занесли первые баллы на свой лицевой счет.
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