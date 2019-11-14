Во Дворце Единоборств состоялся Открытый Кубок области по спортивным танцам

Во Дворце Единоборств состоялся яркий танцевальный праздник - Открытый Кубок области по спортивным танцам. С чего начинаются танцы для большинства участников?С 9 утра и до девяти вечера. Танцевальный нон-стоп в один день - обычная практика для таких турниров. Первая часть программы отдается под массовый спорт. Он для начинающих танцоров. Пары они создают не сразу. Сольные выступления - это как базовый курс. Отточенный шаг. Прямая осанка и, что немаловажно, улыбка.Для самых юных задача проста. Показать судьям всего два танца. Из европейской и латиноамериканской программы. Но за минуту с небольшим на паркете рождается красивый номер.Техника, музыкальность, взаимодействие, артистизм. Снисхождения нет ни к кому. Критерии оценок строгие. Им под стать и соответствующий настрой у танцоров перед каждым заходом в центр зала.Грациозность на паркете Дворца демонстрировали десятки пар из Кирова, Перми, Сыктывкара, Казани. Областной Кубок ежегодно дает танцорам время и место для самовыражения. Таланты от бога встречаются, говорят судьи. Кто-то уже успел опробовать программы на турнирах. Но это не повод, чтобы расслабиться.Дети, юниоры, молодежь и взрослые. В каждой из этих групп объективным решением судей были названы победители Кубка. Через две недели в Кирове пройдет не менее грандиозное событие под звуки вальса, танго, самбы и джайва. Это будет традиционный областной турнир с выступлением лучших российских танцевальных пар.