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Во Дворце Единоборств состоялся Открытый Кубок области по спортивным танцам

Во Дворце Единоборств состоялся Открытый Кубок области по спортивным танцам

Вчера, 18:05
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Роман Четвериков
Во Дворце Единоборств состоялся Открытый Кубок области по спортивным танцам


Во Дворце Единоборств состоялся яркий танцевальный праздник - Открытый Кубок области по спортивным танцам. С чего начинаются танцы для большинства участников?

С 9 утра и до девяти вечера. Танцевальный нон-стоп в один день - обычная практика для таких турниров. Первая часть программы отдается под массовый спорт. Он для начинающих танцоров. Пары они создают не сразу. Сольные выступления - это как базовый курс. Отточенный шаг. Прямая осанка и, что немаловажно, улыбка.

ИЛЬЯ ЖУЙКОВ, ПРЕЗИДЕНТ ФЕДЕРАЦИИ ТАНЦЕВАЛЬНОГО СПОРТА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Если ребенок закомплексован, в течении года он открывается и начинает себя более свободно вести. Не только на площадке, но и в жизни. Он умеет хорошо общаться со сверстниками».

Для самых юных задача проста. Показать судьям всего два танца. Из европейской и латиноамериканской программы. Но за минуту с небольшим на паркете рождается красивый номер.

Техника, музыкальность, взаимодействие, артистизм. Снисхождения нет ни к кому. Критерии оценок строгие. Им под стать и соответствующий настрой у танцоров перед каждым заходом в центр зала.

АЛЕНА МАХМУТОВА, УЧАСТНИЦА СОРЕВНОВАНИЙ:
«Эмоции показывать, резко руки выносить. Вот, я сейчас буду выступать, меня уже вызвали».

Грациозность на паркете Дворца демонстрировали десятки пар из Кирова, Перми, Сыктывкара, Казани. Областной Кубок ежегодно дает танцорам время и место для самовыражения. Таланты от бога встречаются, говорят судьи.  Кто-то уже успел опробовать программы на турнирах. Но это не повод, чтобы расслабиться.

ЕЛИЗАВЕТА ГОЛОВАЦКАЯ, УЧАСТНИК СОРЕВНОВАНИЙ (КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ:
«Ну не знаю, я не смотрю на них. Мне важно, как я оттанцевала. Все остальные мне не важны».

Дети, юниоры, молодежь и взрослые. В каждой из этих групп объективным решением судей были названы победители Кубка. Через две недели в Кирове пройдет не менее грандиозное событие под звуки вальса, танго, самбы и джайва. Это будет традиционный областной турнир с выступлением лучших российских танцевальных пар.
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