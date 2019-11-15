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Федеральная программа на грани срыва - из 16-ти площадок ГТО построено только четыре

Федеральная программа на грани срыва - из 16-ти площадок ГТО построено только четыре

Сегодня, 11:10
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Артем Макаров
Федеральная программа на грани срыва - из 16-ти площадок ГТО построено только четыре


Сроки ничего не значат. По крайней мере для некоторых подрядчиков. По федеральной программе к первому Октября в регионе должны были создать 16-ть площадок ГТО. Готовыми оказались только четыре.

На улице уже снег лежит, а работы до сих пор не закончены. Эту площадку ГТО в Белой Холунице должна были сделать в рамках нацпроекта "Демография". Однако, подрядчик не торопится исполнять свои обязательства.

АРТЕМ МАКАРОВ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ:
«Работы должны были быть закончены первого октября. Однако в этот день здесь был пустырь. Рабочие появились только две недели назад и установили спортивное оборудование. А резиновое покрытие привезли только сегодня».

За две недели здесь прошли земляные работы. Сотрудники подрядной организации установили тренажеры, сделали водоотведение. Осталось только резиновое покрытие. Укладывать его будут несмотря на не самую подходящую погоду.

ВЛАДИМИР МАРАКУЛИН, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА:
«Привезли резиновое покрытие, вместе с дренажным модулем, сейчас рабочие выполняют его отгрузку поближе к данной площадке. Будут очищать снег с площадки, будут, наверное, монтировать данную площадку».

В следующем году придется переделывать. Подрядчик проведет работы в рамках гарантийных обязательств. Представители Белохолуницкой администрации рассказали, что не примут объект в таком виде. Отметим, торги на обустройство площадки прошли еще весной. В теплое время года рабочие тут так и не появились. Подрядчик и ссылался на независящие от него обстоятельства, то поставщик задерживает оборудование, то погода подкачала.

ВЛАДИМИР МАРАКУЛИН, ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ, СПОРТУ И ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА:
«Был не вовремя поставлен песок. Не вовремя завезен щебень. Ввиду погодных условий, когда завозился нам щебень, прошел дождь и все заморозилось. Он не смог просто рассыпать щебень и подготовить площадку для данных тренажеров».

Деньги, на создание площадки были выделены из федерального бюджета. Если не успеть освоить их до 15-го декабря, их придется вернуть обратно в государственную казну. Отметим, с подобной проблемой столкнулись не только в Белой Холунице. Из 16-ти площадок ГТО сегодня готовы только четыре.

АННА АЛЬМИНОВА, МИНИСТР СПОРТА И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В большей части районов конкурс выиграл один подрядчик, который оказался не в состоянии вовремя осуществить работы единовременно в нескольких районах. Подрядчик будет нести штрафные санкции, выплачивать пенни за сроки реализации данного проекта».

Министр спорта Кировской области отметила, что для региона сейчас рисков нет. Так или иначе, площадки будут построены, а в будущем доведены до ума.
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