Федеральная программа на грани срыва - из 16-ти площадок ГТО построено только четыре

Сроки ничего не значат. По крайней мере для некоторых подрядчиков. По федеральной программе к первому Октября в регионе должны были создать 16-ть площадок ГТО. Готовыми оказались только четыре.На улице уже снег лежит, а работы до сих пор не закончены. Эту площадку ГТО в Белой Холунице должна были сделать в рамках нацпроекта "Демография". Однако, подрядчик не торопится исполнять свои обязательства.За две недели здесь прошли земляные работы. Сотрудники подрядной организации установили тренажеры, сделали водоотведение. Осталось только резиновое покрытие. Укладывать его будут несмотря на не самую подходящую погоду.В следующем году придется переделывать. Подрядчик проведет работы в рамках гарантийных обязательств. Представители Белохолуницкой администрации рассказали, что не примут объект в таком виде. Отметим, торги на обустройство площадки прошли еще весной. В теплое время года рабочие тут так и не появились. Подрядчик и ссылался на независящие от него обстоятельства, то поставщик задерживает оборудование, то погода подкачала.Деньги, на создание площадки были выделены из федерального бюджета. Если не успеть освоить их до 15-го декабря, их придется вернуть обратно в государственную казну. Отметим, с подобной проблемой столкнулись не только в Белой Холунице. Из 16-ти площадок ГТО сегодня готовы только четыре.Министр спорта Кировской области отметила, что для региона сейчас рисков нет. Так или иначе, площадки будут построены, а в будущем доведены до ума.