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Кировчане с Чемпионата и Первенства России по плаванию ЛИН привезли сразу 30 медалей

Кировчане с Чемпионата и Первенства России по плаванию ЛИН привезли сразу 30 медалей

Сегодня, 12:19
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Роман Четвериков
Кировчане с Чемпионата и Первенства России по плаванию ЛИН привезли сразу 30 медалей


Около 200 участников из 31 региона страны соревновались на Чемпионате и Первенстве России по плаванию по линии спорта ЛИН. Кировчане на нем обычно не теряются в общей массе участников. С соревнований они привезли 30 медалей. Наиболее ценные взяли наши лидеры, для которых будущий год станет, во-многом, определяющим в карьере.

В этом блокноте план на тренировку. Расписаны все задания и их объемы. Сейчас они облегченные. На чемпионате страны пловцы выступали под нагрузкой. Хотя целью было взять максимальное количество медалей. Самую большую коллекцию собрал Андрей Шабалин. Наставник заявил его на пять дистанций и на всех пловец показал лучшее время. Признается, такого раньше с ним не случалось. При том, что плыть пришлось в заплывах, редко практикуемых по сезону.

АНДРЕЙ ШАБАЛИН, ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ ЛИН:
«Довольно хорошо получилось. Выплыл из 1.01 на спине. Улучшил несколько результатов. Мне удалось все очень хорошо».

Для Михаила Кулябина главный национальный старт не в диковинку. Он привык серьезно готовится к нему, чтобы подтверждать статус одного из ведущих пловцов страны. В этот раз завоевано четыре золота. Могло быть и больше, но тренер, проанализировав прошлые результаты, решил не загонять спортсмена в интенсивный ритм соревнований.

МИХАИЛ КУЛЯБИН, ЧЕМПИОН РОССИИ ПО ПЛАВАНИЮ ЛИН:
«Конкуренция очень выросла за последние три года точно. В сравнении с 15 -м годом просто ужас. Все очень быстро стали плавать».

Для кировчан это был заключительный старт сезона. По ходу него Шабалин и Кулябин могут быть довольны собственным плаванием.
Оба входили в призеры европейских и мировых турниров. Не случайно, наш ведущий тандем пловцов входит в состав сборной России. И последний чемпионат страны подтвердил это право.

АННА ЧИКАЛИНА, ТРЕНЕР ПО ПЛАВАНИЮ:
«В сборную России по спорту ЛИН они точно войдут, а вот в паралимпийскую сборную пока есть только расширенный список. Они туда вошли, но это еще не значит, что они войдут в итоговый состав. Вся борьба еще впереди».

Ключевым для пловцов станут два старта. Январский, рейтинговый на Кубке России и апрельский на чемпионате. Но по словам обоих, попадание на Паралимпиаду цель номер 1 на 20-й год.
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