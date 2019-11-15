Кировчане с Чемпионата и Первенства России по плаванию ЛИН привезли сразу 30 медалей

Около 200 участников из 31 региона страны соревновались на Чемпионате и Первенстве России по плаванию по линии спорта ЛИН. Кировчане на нем обычно не теряются в общей массе участников. С соревнований они привезли 30 медалей. Наиболее ценные взяли наши лидеры, для которых будущий год станет, во-многом, определяющим в карьере.В этом блокноте план на тренировку. Расписаны все задания и их объемы. Сейчас они облегченные. На чемпионате страны пловцы выступали под нагрузкой. Хотя целью было взять максимальное количество медалей. Самую большую коллекцию собрал Андрей Шабалин. Наставник заявил его на пять дистанций и на всех пловец показал лучшее время. Признается, такого раньше с ним не случалось. При том, что плыть пришлось в заплывах, редко практикуемых по сезону.Для Михаила Кулябина главный национальный старт не в диковинку. Он привык серьезно готовится к нему, чтобы подтверждать статус одного из ведущих пловцов страны. В этот раз завоевано четыре золота. Могло быть и больше, но тренер, проанализировав прошлые результаты, решил не загонять спортсмена в интенсивный ритм соревнований.Для кировчан это был заключительный старт сезона. По ходу него Шабалин и Кулябин могут быть довольны собственным плаванием.Оба входили в призеры европейских и мировых турниров. Не случайно, наш ведущий тандем пловцов входит в состав сборной России. И последний чемпионат страны подтвердил это право.Ключевым для пловцов станут два старта. Январский, рейтинговый на Кубке России и апрельский на чемпионате. Но по словам обоих, попадание на Паралимпиаду цель номер 1 на 20-й год.