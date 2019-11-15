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МХК «Олимпия» заработала первое очко за последние полтора месяца.

МХК «Олимпия» заработала первое очко за последние полтора месяца.

Сегодня, 09:44
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МХК «Олимпия» заработала первое очко за последние полтора месяца.

21 ноября в очередном туре первенства НМХЛ кирово-чепецкая молодёжка играла в Новомосковске с командой «Академия Михайлова».

Завершив основное время вничью 2-2, в овертайме соперники победителя также не выявили.

Всё решила серия буллитов, в которой хозяева оказались более точными. В итоге – победа новомосковской команды со счётом 3-2. В составе «Олимпии» в этой встрече отличились защитники Эмиль Саетхужин и Альберт Серазетдинов.

Ворота команды защищал Максим Плюснин.

Заработав одно очко, кирово-чепецкая молодёжка остаётся на предпоследнем, седьмом месте в конференции «Восток». В лидерах – ярославский «Локо-Юниор».

В следующем туре первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва играют на выезде с командой «Рязань». Встреча пройдёт 23 ноября.

Между тем юниорская команда «Олимпия» предстоящий уик-энд проводит дома. Подопечных Юрия Култынова ожидают две встречи с казанской «Сменой». После 18 матчей в активе этой команды 12 очков и десятое место в дивизионе «Восток». Кирово-чепецкая юниорка заработала 31 очко и занимает шестую строчку турнирной таблицы.

Начало субботней встречи в 18.00, воскресный матч начнётся в 10.30.
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