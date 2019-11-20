Юниорская команда «Олимпия» одержала две домашние победы.

В очередном туре первенства ЮХЛ подопечные Юрия Култынова принимали одного из аутсайдеров дивизиона «Восток» казанскую «Смену».Эти матчи были последними в первом круге розыгрыша, и хозяева завершили его на мажорной ноте, обыграв соперников 3-0 и 8-1.Заработав шесть очков, «Олимпия» поднялась на пятое место в турнирной таблице. Строчкой выше располагается альметьевский «Нефтяник», имеющий равное количество очков с кирово-чепецкой юниоркой – 37, но опережающий её по результатам личных встреч.Задача «Олимпии» – попасть в четвёрку лидеров, обеспечив себе выход в плей-офф. В следующем туре первенства ЮХЛ кирово-чепецкая команда играет всё с той же «Сменой», но уже на выезде.Матчи пройдут 30 ноября – 1 декабря.