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Кировские штангисты вернулись с медалями из Татарстана.

Кировские штангисты вернулись с медалями из Татарстана.

Вчера, 08:48
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Кировские штангисты вернулись с медалями из Татарстана.

В Зеленодольске прошёл всероссийский мастерский турнир памяти выдающегося советского тяжелоатлета, олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира, четырёхкратного чемпиона Европы Александра Курынова.

Кировскую область на помосте представляли пятеро спортсменов, в том числе две девушки.

Наибольшего успеха из кировчан добился мастер спорта Раис Гайнутдинов. Выступая в весовой категории до 61 килограмма, он завоевал золотую медаль.

Неплохой результат показала и Анастасия Бармина. Заняв второе место в весовой категории до 59 килограммов, она совсем немного не добрала до мастерского норматива.

Обращает на себя внимание и выступление Рифата Галиева. 17-летний атлет в число призёров не попал, но выполнил норматив кандидата в мастера спорта и сейчас готовится к поездке на первенство России.

На фото - победитель турнира Раис Гайнутдинов.
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