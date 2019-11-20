Кировские штангисты вернулись с медалями из Татарстана.

В Зеленодольске прошёл всероссийский мастерский турнир памяти выдающегося советского тяжелоатлета, олимпийского чемпиона, трёхкратного чемпиона мира, четырёхкратного чемпиона Европы Александра Курынова.Кировскую область на помосте представляли пятеро спортсменов, в том числе две девушки.Наибольшего успеха из кировчан добился мастер спорта Раис Гайнутдинов. Выступая в весовой категории до 61 килограмма, он завоевал золотую медаль.Неплохой результат показала и Анастасия Бармина. Заняв второе место в весовой категории до 59 килограммов, она совсем немного не добрала до мастерского норматива.Обращает на себя внимание и выступление Рифата Галиева. 17-летний атлет в число призёров не попал, но выполнил норматив кандидата в мастера спорта и сейчас готовится к поездке на первенство России.