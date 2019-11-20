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Кировский конькобежец стал призёром крупных международных стартов.

Кировский конькобежец стал призёром крупных международных стартов.

Вчера, 08:49
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Кировский конькобежец стал призёром крупных международных стартов.

В Нидерландах завершился второй этап Кубка мира среди юниоров.

Выступая в составе сборной России, мастер спорта Данил Смирнов завоевал бронзовую медаль в командном спринте.

Кроме того, на его счету 10-е место в масс-старте, 12-е – на дистанции 1000 метров и 13-е – на 1500 метрах.

Сейчас 18-летний спортсмен готовится к финальному этапу Кубка мира и юниорскому чемпионату мира, которые пройдут в феврале будущего года соответственно в Белоруссии и Польше.

Отметим, что Данил Смирнов является воспитанником спортивной школы олимпийского резерва «Динамо». Занимается у тренера Андрея Плюснина.
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