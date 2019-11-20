Выходец из Кирово-Чепецка во второй раз выиграл чемпионат мира по следж-хоккею.

Турнир в группе «Б» прошёл в Берлине.Кроме россиян в розыгрыше приняли участие сборные Германии, Словакии, Великобритании, Китая и Польши.Обыграв всех соперников, россияне завоевали золотые медали. В числе победителей и 34-летний чепчанин, серебряный призёр Сочинской Паралимпиады, заслуженный мастер спорта России, нападающий команды «Югра» Илья Волков.На его счету четыре заброшенные шайбы и столько же точных передач.На днях вместе с командой спортсмен отправляется в Канаду, где поборется за медали престижного международного турнира World Sledge Hockey Challenge. Россиянам предстоит сыграть с хозяевами, а также сборными США и Чехии.