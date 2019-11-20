«Олимпия» была близка к победе, но вновь проиграла.

25 ноября в очередном туре первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва встречались на выезде с командой «Тверичи».Судя по турнирному положению, этот соперник был чепчанам вполне по зубам, и результат первого периода это подтвердил.На перерыв команды ушли при счёте 1-0 в пользу «Олимпии». Точным броском отметился Александр Гончаров, замкнувший передачу Кирилла Гая. Были в этом отрезке и другие моменты, например, когда гости пять минут играли в большинстве, однако численное преимущество так и не реализовали.Зато уже в середине второго периода хозяева сравняли счёт, а в третьем и вовсе вышли вперёд, забросив вторую шайбу. Все попытки гостей выправить ситуацию, включая замену вратаря на шестого полевого игрока в самой концовке встречи, ни к чему не привели. В итоге – победа «Тверичей» со счётом 2-1.Потерпев четырнадцатое поражение подряд, «Олимпия» по-прежнему остаётся на предпоследнем, седьмом месте в конференции «Восток». После 20 матчей в активе команды всего 10 очков, и говорить о выходе в плей-офф - задаче, которая ставилась на нынешний сезон - теперь уже точно не приходится.Последние в этом году матчи кирово-чепецкая молодёжка проведёт дома. 5-6 декабря «Олимпия» принимает саратовский «Кристалл», 8-9 декабря – пензенский «Дизелист».