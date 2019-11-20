Прямой эфир
20 ноя 18:00 В Кирове проходит конкурс молодых учителей и воспитателей "Педагогический дебют" 22 ноя 18:36 Сотрудники УФСИН по Кировской области показали свои таланты во всероссийском конкурсе авторской песни 20 ноя 18:05 Во Дворце Единоборств состоялся Открытый Кубок области по спортивным танцам 21 ноя 12:16 Автовладельцы спешат обновить медсправки, пока их стоимость не взлетела 20 ноя 11:07 В Белохолуницком районе жители поселка Подрезчиха оказались отрезаны от внешнего мира 21 ноя 17:54 Восемь учреждений ветеринарии региона получили ключи от новых автомобилей 22 ноя 18:18 В Кирове проходит межрегиональный добровольческий форум "Добро на Вятке" 21 ноя 11:10 Федеральная программа на грани срыва - из 16-ти площадок ГТО построено только четыре 20 ноя 17:56 В обществе слепых уже стало традицией устраивать для детей различные праздники 22 ноя 09:44 МХК «Олимпия» заработала первое очко за последние полтора месяца.
-5°C
$
64,02
70,52
26 ноября 21:08
26 ноя 19:30 Федеральная программа поддержки льготных категорий граждан в Кировской области не работает 26 ноя 18:01 В Слободском прошел Открытый Областной турнир по дзюдо 26 ноя 17:54 Кировские палеонтологи провели первую научную конференцию для детей 26 ноя 15:11 На победу фестиваля "Театральное Приволжье" претендуют два коллектива Кировской области 26 ноя 12:18 Кировчан призывают кормить птиц: как сделать это правильно 26 ноя 11:08 В Кирове состоялось закрытие третьего трудового семестра студотрядов 26 ноя 11:05 В зимний сезон в Кирове откроют пять общегородских катков 26 ноя 11:01 О ситуации с переправами в Кировской области 26 ноя 08:55 Кировские лыжники провели первый официальный старт сезона 26 ноя 08:53 «Олимпия» была близка к победе, но вновь проиграла.
«Олимпия» была близка к победе, но вновь проиграла.

«Олимпия» была близка к победе, но вновь проиграла.

Сегодня, 08:53
300

«Олимпия» была близка к победе, но вновь проиграла.

25 ноября в очередном туре первенства НМХЛ подопечные Валентина Снигирёва встречались на выезде с командой «Тверичи».

Судя по турнирному положению, этот соперник был чепчанам вполне по зубам, и результат первого периода это подтвердил.

На перерыв команды ушли при счёте 1-0 в пользу «Олимпии». Точным броском отметился Александр Гончаров, замкнувший передачу Кирилла Гая. Были в этом отрезке и другие моменты, например, когда гости пять минут играли в большинстве, однако численное преимущество так и не реализовали.

Зато уже в середине второго периода хозяева сравняли счёт, а в третьем и вовсе вышли вперёд, забросив вторую шайбу. Все попытки гостей выправить ситуацию, включая замену вратаря на шестого полевого игрока в самой концовке встречи, ни к чему не привели. В итоге – победа «Тверичей» со счётом 2-1.

Потерпев четырнадцатое поражение подряд, «Олимпия» по-прежнему остаётся на предпоследнем, седьмом месте в конференции «Восток». После 20 матчей в активе команды всего 10 очков, и говорить о выходе в плей-офф - задаче, которая ставилась на нынешний сезон - теперь уже точно не приходится.

Последние в этом году матчи кирово-чепецкая молодёжка проведёт дома. 5-6 декабря «Олимпия» принимает саратовский «Кристалл», 8-9 декабря – пензенский «Дизелист».
Рассказать друзьям:

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама