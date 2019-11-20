Кировские лыжники провели первый официальный старт сезона

В горах Хакасии прошёл первый этап Кубка России.Участникам предстояла гонка классическим стилем: мужчинам на 10, женщинам – на 5 километров.Наилучшего результата из кировчан добился лидер сборной области, мастер спорта международного класса Владислав Скобелев, пришедший к финишу 15-м.Среди юниоров 9-е время показал Кирилл Гулин, а выступавшие за старших юношей Дмитрий Милов и Антон Шикалов заняли соответственно 13-е и 14-е места. У женщин результаты кировчанок оказались за пределами пятой десятки.В зачёте девушек старшего возраста Эльвира Шабалина стала 6-й, Анна Кощеева – 8-й.